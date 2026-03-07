西班牙首相：美以對伊朗發動戰爭是「極其嚴重錯誤」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）3月6日（周五）表示，美國和以色列對伊朗發動軍事行動是一個「極其嚴重的錯誤」。桑切斯重申，他認為此戰爭違反國際法，並強調盟國應在一方犯錯時指出錯誤。



新華社報道，桑切斯在與葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）會晤時表示，「這場戰爭是一個極其嚴重的錯誤，我們將為此付出代價。」他還補充說，衝突已經導致物價上漲。

2026年3月1日，西班牙巴塞隆拿，圖為桑切斯在世界移動通訊大會上發表講話。（Getty）

桑切斯亦表示，「盟國之間，當對方正確時，我們應該互相幫助；但當對方犯錯時，我們也應該指出，就像現在的情況一樣。」

桑切斯還宣布，他將在西班牙國會發表講話，解釋西班牙政府的立場以及派遣「Cristobal Colon」號護衛艦協助保護塞浦路斯免受伊朗潛在襲擊的決定。他稱，「我們決心反對在伊朗發動戰爭，同樣，我們也決心向身處衝突之中的歐盟成員國伸出援手，以示團結和幫助。」