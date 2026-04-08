巴基斯坦斡旋勝利　官員：避過一場「末日情景」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前放狠威脅，伊朗若不在周二開放霍爾木茲海峽，「整個文化今晚都會摧毀」。惟大限將至之際，特朗普宣布同意巴基斯坦停火兩週的請求。巴基斯坦官員稱，此次介入協助避免了一場「末日情景」（doomsday scenario）。



巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）周三（8日）清晨在X平台上發帖稱，伊朗、美國及其各自的盟友「已同意在包括黎巴嫩和其他地方在內的所有地區立即停火，立即生效」。惟以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨後表示，支持美伊達成兩週停火，惟不會停止攻擊黎巴嫩。

謝里夫感謝雙方領導人展現「明智姿態」，並邀請兩國代表團於本周五（10日）前往伊斯蘭堡，進一步談判以達成一項最終協議，解決所有爭端。

在特朗普威脅稱，若伊朗不在美東時間周二晚8點前開放霍爾木茲海峽，「今晚整個文明都將滅亡」之後，謝里夫在推特上再次發文，表示為了讓外交努力得以繼續，懇請特朗普將期限延長兩週。

伊朗周二稍早襲擊沙特阿拉伯東部城市朱拜勒（Jubail）一處石化設施，此次襲擊亦為巴基斯坦帶來巨大政治壓力。由於伊斯蘭堡2025年9月與利雅得簽署共同防禦條約，這可能迫使巴基斯坦放棄調解，履行與沙特的共同防衛協議。

巴基斯坦官員透露，「最終，我們取得了勝利，成功避免了特朗普對伊朗發動毀滅性打擊的末日情景，」其表示，「工作已完成了一半。現在，巴基斯坦將牽頭努力，確保兩週後實現永久停火。」