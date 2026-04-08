巴基斯坦斡旋勝利　官員：避過一場「末日情景」

撰文：陳楚遙
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前放狠威脅，伊朗若不在周二開放霍爾木茲海峽，「整個文化今晚都會摧毀」。惟大限將至之際，特朗普宣布同意巴基斯坦停火兩週的請求。巴基斯坦官員稱，此次介入協助避免了一場「末日情景」（doomsday scenario）。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）周三（8日）清晨在X平台上發帖稱，伊朗、美國及其各自的盟友「已同意在包括黎巴嫩和其他地方在內的所有地區立即停火，立即生效」。惟以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨後表示，支持美伊達成兩週停火，惟不會停止攻擊黎巴嫩。

謝里夫感謝雙方領導人展現「明智姿態」，並邀請兩國代表團於本周五（10日）前往伊斯蘭堡，進一步談判以達成一項最終協議，解決所有爭端。

在特朗普威脅稱，若伊朗不在美東時間周二晚8點前開放霍爾木茲海峽，「今晚整個文明都將滅亡」之後，謝里夫在推特上再次發文，表示為了讓外交努力得以繼續，懇請特朗普將期限延長兩週。

伊朗周二稍早襲擊沙特阿拉伯東部城市朱拜勒（Jubail）一處石化設施，此次襲擊亦為巴基斯坦帶來巨大政治壓力。由於伊斯蘭堡2025年9月與利雅得簽署共同防禦條約，這可能迫使巴基斯坦放棄調解，履行與沙特的共同防衛協議。

巴基斯坦官員透露，「最終，我們取得了勝利，成功避免了特朗普對伊朗發動毀滅性打擊的末日情景，」其表示，「工作已完成了一半。現在，巴基斯坦將牽頭努力，確保兩週後實現永久停火。」

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）
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