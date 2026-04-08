以軍對黎巴嫩發動大規模空襲恐致數百人亡　黎總統斥「新大屠殺」

以色列軍方8日稱對黎巴嫩全境約100處真主黨目標進行協同打擊，為美以與伊朗開戰以來最大規模。



以色列國防軍稱，軍方在短短10分鐘內對黎首都貝魯特、黎東貝卡谷地以及黎南約100處真主黨指揮中心和軍事設施進行了協同打擊，規模為2月28日對伊朗發動軍事打擊以來最大。

路透社報道，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）各地發生大規模爆炸，濃煙籠罩整座城市。包括南部被視為真主黨根據地以外的地區均受襲。

以色列和黎巴嫩媒體援引黎巴嫩紅十字會報導，死亡人數可能高達300人，傷者更多。黎巴嫩衛生部長8日表示，以色列空襲後醫院床位已接近飽和。

黎巴嫩總統辦公室表示，以色列犯下了「新的大屠殺」，蔑視所有國際法律與規範，需要對其行動所產生的後果負全部責任。

伊朗塔斯尼姆通訊社引述知情人士表示，若以色列對黎巴嫩的襲擊持續，伊朗將退出停火協議。報道稱，伊朗武裝力量正鎖定目標，準備對以色列周三對黎巴嫩發動的襲擊作出回應。

目前關於黎巴嫩是否被包括在美伊早前達成的兩週停火協議內，各方說法不一。伊朗塔斯尼姆通訊社引述消息稱，停火包括黎巴嫩在內的所有戰線。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就稱停火範圍不包括黎巴嫩。