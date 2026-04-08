伊朗局勢｜安本稱停火降衝突升溫風險　惟油價難回落至衝突前水平

美國及伊朗宣布停火兩周，觸發全球股市出現反彈。安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，對市場而言，美國及伊朗停火能夠大幅降低短期衝突升級的風險。這種最壞情況風險的降低通常足以引發快速的價格重估，即使長期不確定性仍然存在。



他提及去年4月9日，特朗普宣布暫停原定於去年4月2日生效的對等關稅90天後，標普500指數單日飆升9.5%。當時情況與當前形勢類似，仍有許多重大不確定因素。然而，極端下行風險的消除，足以引發強勁反彈。在之後的幾個月內，市場也突破了先前的高位。

2026年4月7日，在美國華盛頓州西雅圖，示威者手持伊朗和巴勒斯坦國旗，抗議美國和以色列與伊朗之間的衝突。此前，美以宣佈了為期兩週的停火協議。（Reuters）

他表示，基本面將重新成為焦點，如果地緣政治風險溢價消退，引領市場的將是基本面而非地緣政治。

安本投資預計，受油價衝擊和避險情緒上升影響最嚴重的市場將出現最強勁的反彈。亞洲石油進口量較大的股市，尤其是韓國、台灣和日本，可能反彈最快。這些市場更容易受到能源價格波動和全球風險情緒的影響。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

料日韓台股市反彈步伐更快

安本投資亦預期，只要停火協議維持有效，且霍爾木茲海峽的石油運輸暢通無阻，油價就會從目前的水平回落。然而並不認為油價會回落到衝突前的水平。實際的物流和運輸中斷不會在一夜之間消失。此外，更高的運輸成本、戰爭風險保險、延誤、擁擠、改道效率低、預防性庫存以及地緣政治風險溢價等因素，都將使油價在一段時間內保持在之前的水平之上。