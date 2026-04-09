伊媒：伊朗已叫停霍爾木茲油輪通行　與美談判前提包括黎巴嫩停火

美伊雖同意暫時停火兩星期，但以色列4月8日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開大規模打擊。伊朗方面警告，如果黎巴嫩繼續受襲，伊朗將繼續攻擊地區內其他國家和以色列。伊朗法爾斯通訊社（FARS）同日報道，在以色列大舉攻擊黎巴嫩後，霍爾木茲海峽的油輪交通已經停止。有消息稱，伊朗已向斡旋國表示，只有在黎巴嫩實現停火的情況下，伊朗才會在巴基斯坦與美國進行會談。



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稱以色列違反停火內容 伊朗或繼續打擊地區國家

以色列軍方8日表示，以軍在10分鐘內，對貝魯特、貝卡谷地和黎巴嫩南部多個地區的100多個目標發動了襲擊，這是自當前攻勢開始以來「規模最大」的協同打擊。

據《華爾街日報》報道，伊朗向調解方表示，將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美伊談判，取決於包括黎巴嫩的停火協議，並警告可能會改變有關霍爾木茲海峽的決定。如果以色列繼續對黎巴嫩和伊朗發動攻擊，他們將繼續對地區國家（包括以色列）進行攻擊。

法爾斯通訊社其後報道，霍爾木茲海峽的油輪交通已經停止。報道指出，當天稍早時間，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受與伊朗臨時停火後，兩艘油輪獲準安全通過這條戰略水道。

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美媒：特朗普指停火不包括黎巴嫩和真主黨

法爾斯通訊社又稱，伊朗一名軍事安全消息人士透露，鑑於以色列針對黎巴嫩和真主黨的行動，持續違反停火內容，伊朗正準備對以色列軍事目標採取威懾行動。該消息人士稱，以色列無視停火持續對黎巴嫩發動襲擊，要麽表明美國無法控制以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府，要麽意味著以色列得到了美國的默許。

美國媒體報道，特朗普8日受訪時稱，美伊兩周的停火不包括黎巴嫩和真主黨。