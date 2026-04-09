內塔尼亞胡：以色列必要時將重啟對伊朗的軍事行動

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月8日表示，與伊朗之間的現行停火只是實現既定目標道路上的一次「暫停」，在必要時，以色列將重啟軍事行動。



內塔尼亞胡在視像聲明中稱：「我們（在伊朗）還有目標要實現，我們要麼是通過協議、要麼是通過恢復軍事行動來實現這些目標。」

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會。（Reuters）

他說：「在必要時，我們會重啟軍事行動。美國宣布停火，這沒有讓我們措手不及，這只是實現所有既定目標道路上的一次暫停。」

4月8日早些時候，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，由於真主黨的因素，以色列與黎巴嫩之間停火未被納入與伊朗達成的停火協議框架中。

特朗普4月8日凌晨宣布，美國與伊朗達成為期兩週的停火協議。伊朗外交部長阿拉格齊隨後表示，霍爾木茲海峽已恢復通行。全球約20%的石油、石油製品和液化天然氣經由該海峽運輸。

4月8日清晨以來，以色列空軍和炮兵對黎巴嫩南部十多個居民點發動打擊，包括南部最大城市提爾。自美伊宣佈為期兩周停火以來，黎巴嫩真主黨尚未宣佈對以色列採取任何軍事行動。