美伊首輪會談11日舉行　特朗普指閉門形式　白宮稱美中高層曾對話

撰文：蕭通
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美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月8日表示，美伊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的首輪會談，將在當地時間11日上午舉行。她又稱，美國政府高層和中國方面也曾就伊朗問題對話，但未述細節。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交平台發文稱，會談將閉門進行，又指只有一組有意義的要點是美國可接受，將在談判中討論，而這些要點是達成停火的基礎。不過，他未詳述相關內容。

2026年4月8日，美國副總統萬斯（JD Vance）在匈牙利布達佩斯的活動發表講話。（Reuters）

白宮：特朗普非常尊重習近平　期待著幾周後訪華

萊維特8日在記者會上稱，美方代表團將由副總統萬斯（JD Vance）率領，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）也將出席。這些「極其敏感且複雜」的談判，未來兩周內將以閉門方式進行，但談判的前提是霍爾木茲海峽保持安全開放，不出現任何限制或延誤。

她又透露，美中兩國高層也曾就伊朗問題進行對話，重申特朗普非常尊重中國國家主席習近平，並與對方及中國保持著良好的工作關係，他期待著幾周後訪問中國。

2026年4月8日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。 （Reuters）

稱伊朗最初10點建議不可接受　隨後提出「更合理」方案

萊維特表示，伊朗最初提出的10點建議不可接受，已被拋棄。伊朗隨後提出了「更合理、更簡明」的方案，而特朗普及其團隊認為，新方案可作為雙方談判的可行基礎，且能與美方提出的「15點方案」相一致。

萊維特強調，特朗普要求伊朗停止進行鈾濃縮活動的「紅線」不變，所謂特朗普會接受伊朗「願望清單式」協議的說法「完全荒謬」。

在被問及停火期間美軍相關行動時，萊維特稱美國不會立即撤軍，美國希望與伊朗達成良好的協議。但與此同時，美軍將保持戰備狀態。

圖為2026年4月8日，黎巴嫩南部城市提爾（Tyre）遭以色列大規模空襲，多處建築物淪為廢墟，救援人員到場展開搜救。（Reuters）

重申黎巴嫩不屬停火協議　要求霍爾木茲保持安全開放

萊維特重申，黎巴嫩並不在停火協議之內，這一點已通知參與停火的各方。特朗普7日晚曾與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，對方表示支持停火協議，也支持美國的努力，並保證在接下來的兩周內，繼續成為一個有幫助的合作夥伴。

此外，特朗普希望霍爾木茲海峽對油輪和其他船隻完全開放，不設任何限制，包括收費。萊維特稱，8日霍爾木茲海峽的船隻通行量增加。當被問及該水道目前由誰控制時，她則拒絕回答。

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