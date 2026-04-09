白宮：伊朗已表示將移交濃縮鈾

美國白宮新聞秘書萊維特周三（4月8日）表示，伊朗已表示將移交其鈾濃縮庫存，並稱這是總統特朗普的主要優先事項之一。



特朗普表示，發動戰爭的主要原因之一是阻止伊朗研製核武器，而伊朗長期以來一直否認有此意圖。

萊維特在簡報會上表示：「這是總統絕不會退讓的紅線，他致力於確保此事得以落實。」

2026年3月25日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮舉行的記者會上發表演講。（Reuters）

當被問及伊朗是否已表示將移交鈾時，萊維特回答：「是的，他們表示過。」但她未透露具體細節。國際原子能機構總幹事格羅西表示，伊朗近一半豐度最高達60%的濃縮鈾儲存在伊斯法罕的一個隧道設施群中，而且這些鈾很可能仍在那裏。

該隧道設施是去年6月美以對伊朗核設施實施打擊中，唯一似乎未遭嚴重破壞的目標。美國國防部長赫格塞思此前表示：「目前它被埋在地下，我們正在密切關注。我們完全清楚他們擁有什麼，他們自己也知道這一點。」

他還表示，如有必要，華盛頓保留進一步發動軍事打擊、以摧毀這些濃縮鈾的權利。