伊朗提出10項停戰條款　特朗普政府官員：非美方同意版本

一位特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員4月8日（周三）表示，伊朗早前公布的十點停火計劃與白宮先前同意停火的條件並不相同。這位不願具名的高級官員說：「媒體報道的文件並非最終的談判框架。」



據法媒報道，這位美方官員並沒有再做進一步評論，只說：「出於對進程的尊重，我們不會在公開的情況下談判。」

這份聲明加劇外界對美國時間，7日晚上宣布的停火協議的脆弱性的擔憂。美國與伊朗在特朗普早前設下的期限約1.5小時前，達成為期兩星期的停火協議。

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

特朗普在宣布為期兩週的休戰以便繼續談判時表示：「我們收到伊朗提出的十點方案，並認為這是一個可行的談判基礎。」

隨後，伊朗國營媒體發布了一份十點計劃，其中特別包括伊朗繼續控制具有戰略意義的霍爾木茲海峽、結束對伊朗的國際制裁以及「接受」其濃縮鈾活動。

這些內容與華盛頓先前公開表示希望伊朗採取的行動相違背。

8日晚上，特朗普在其Truth Social平台上抨擊那些發布有關協議或信件不實報道的人，稱這些報道並非實際協議的一部分。

2026年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）談到與伊朗達成的停火協議時表示：「在很多情況下，他們完全是騙子、江湖騙子，甚至更糟。只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點，這些是我們達成停火協議的基礎。」（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普表示：「在很多情況下，他們完全是騙子、江湖騙子，甚至更糟。只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點，這些是我們達成停火協議的基礎。」

伊朗4月8日公布的十點方案，包括：

1. 美國保證不再對伊朗發動新的侵略

2. 伊朗繼續控制霍爾木茲海峽

3. 承認伊朗濃縮鈾的權利

4. 解除所有主要制裁

5. 解除所有次要制裁

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

6. 終止所有針對伊朗的聯合國安理會決議

7. 終止所有國際原子能機構針對伊朗的決議

8. 向伊朗支付賠償金

9. 從該地區撤出美國作戰部隊

10. 停止所有戰線的戰爭，包括對黎巴嫩發動的戰爭