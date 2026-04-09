伊朗態度轉變背後：美國給的夠多？中國承諾了什麼？

伴隨着以色列繼續轟炸黎巴嫩，昨天才剛復航的霍爾木茲海峽，又被伊朗叫停通行。這讓美國和伊朗的停火協議陡增變數，各方普遍觀望4月10日在巴基斯坦的美伊談判是否會如舉行。



但總體而言，美伊停火談判是大勢所趨，如果美伊之間的分歧只剩下美國是否能約束以色列，黎巴嫩停火是否包含在美伊停火協議中，這並不是難以解決的問題，只是需要時間去協調。

美國總統特朗普（Donald Trump）從開戰第一周開始在謀求停火，但奈何局勢持續升級，現如今伊朗同意停火對於特朗普來說是極大利好，所以特朗普同意停火屬於迫不及待。在當前的局勢下，真正值得注意的是伊朗同意停火。

資料照片：2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

美國以色列在談判過程中背信棄義、突然動手，讓伊朗根本不敢相信美國的停火誠意，更不敢輕易開始談判，因此過去一段時間伊朗一直處於瘋狂報復和拒絕談判的狀態。尤其是接連襲擊美國和以色列的軍事基地，取得了重大的戰果後，伊朗打開了局面站穩了腳跟，對於使用無人機和導彈展現對美國和以色列的威懾力信心大增。

不少分析甚至認為，伊朗會以對霍爾木茲海峽的掌控和美以無法全面阻止的導彈攻擊，讓美國徹底輸掉戰爭。打到美國不敢打不能打，才是伊朗的目的。在這樣的背景下審視伊朗，人們自然對於為什麼伊朗轉變態度同意停火疑惑重重。

是特朗普的最後通牒起作用了嗎？顯然不是。伊朗和美國的互相襲擊原本只針對軍事目標，但是後來伴隨着以色列襲擊伊朗的化工和油氣設施，伊朗的報復也相當有針對性，美國在阿聯酋、沙特阿拉伯等中東國家的油氣設施，都遭到了伊朗的還擊。從某種意義上說，只要美國和以色列繼續攻擊民用設施，伊朗不會手軟，也必然會繼續報復。

2026年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social表示：「《紐約時報》和假新聞媒體CNN竟然都報道了一個徹頭徹尾的虛假「伊朗談判十點計劃」，其目的是為了抹黑參與和平進程的各方人士。這十點計劃完全是捏造的騙局，邪惡的失敗者！ 」（Truthsocial@realDonaldTrump）

最高領袖哈梅內伊被斬首後伊朗已經沒有退路，已經打破了罈罈罐罐的伊朗，再也沒有什麼顧忌了。即便有美國的繼續襲擊，對伊朗而言，不過是在現在的瓦礫上繼續戰鬥而已，最後通牒根本不足懼。真的到了那一步，伊朗耗得起，美國未必耗得起。

如果美國因素真的對於伊朗決定停火有用，那應該是美國同意以伊朗提出的十點要求為基礎進行談判。從停火到美國撤出中東再到結束制裁，伊朗提到要求並不少，特朗普政府竟然同意在這些基礎上進行談判，這是美國方面的重大妥協，為了能夠停火，美國已經準備好了讓步。如果美國承認伊朗對於霍爾木茲海峽的掌控，同意解除制裁，這相當於承認伊朗的中東大國地位。這是伊朗過去從未獲得過的發展機遇。美國給出的誘餌太誘人了，讓伊朗無法拒絕。

也有聲音認為，伊朗之所以最後決定停火在於中國在關鍵時刻的遊說。美媒援引伊朗方面的消息人士稱，中國在最後一刻介入，成功勸住了伊朗；特朗普也承認，「聽說是中國出面促成了和談」。

那麼，中國是如何能夠說服伊朗的，到底做了什麼？

伊朗最核心的擔憂是安全無法得到保障。伊朗要求提出的十點要求在聯合國安理會層面獲得通過，之前還一度傳出伊朗要求中國提供安全保障。如果中國在這其中有作用，那麼可能是中國做出的某些表態或者做了什麼讓伊朗安心。

2026年3月31日，中國香港籍大型集裝箱船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）成功通過霍爾木茲海峽。圖為船舶數據網站顯示兩艘船已通過海峽。（HiFleet）

但是在筆者看來，讓伊朗決定停火的最重要因素，應該是中東局勢已經大變。戰局一開始伊朗和美以互相襲擊，中東海灣國家大多按兵不動，靜觀其變。但伴隨着伊朗的無差別攻擊越來越多，中東阿拉伯國家的耐心正在耗盡。

美國本土遠離中東，美國在中東的利益主要集中在軍事層面。美以未來若越來越多襲擊伊朗的民用基礎設施，伊朗的報復將面臨尷尬的境地。一旦伊朗將打擊伸向中東國家的民用設施，中東阿拉伯國家將作何反應，這是伊朗不能確定的。

更為重要的是封鎖霍爾木茲海峽並不能長久。伊朗封鎖霍爾木茲海峽，九成出口需要霍爾木茲海峽的阿拉伯產油國受到重大影響。為了打通霍爾木茲海峽，近日，巴林、約旦、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋向聯合國提交了有關霍爾木茲海峽問題的決議草案。

該決議草案旨在強烈鼓勵在霍爾木茲海峽商業海上航線具利益的國家，「協調努力」進行防禦，為確保該海峽航行的安全做出貢獻，包括為商船和商用船舶提供護航。 該草案還要求伊朗立即停止對船隻的一切攻擊，以及任何阻礙海峽通行或航行自由的企圖。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （REUTERS）

4月7日的聯合國安理會投票顯示，15個安理會成員國中11個投下了贊成票，中國俄羅斯行使否決權，並指決議草案如獲通過，將發出極為錯誤信號，產生極為嚴重後果為由投下反對票。若非中俄阻止，一場海灣產油國牽頭的國際軍事衝突隨時在霍爾木茲海峽一觸即發。

封鎖海峽，能源價格上漲，讓特朗普備受壓力。同時也讓石油出口國損失慘重。他們不會輕易服從伊朗對他們出口命門的掌控。尤其是戰事一旦以美國「承認」伊朗對霍爾木茲海峽的控制宣告終結，中東阿拉伯國家將不得不面對一個「能夠戰勝美國」的伊朗，勢必要重新考慮和伊朗的相處模式。目前除了美國迫切需要停火，以色列以及海灣國家或許都希望美國打下去。這是伊朗不能忽視的大變局。

再繼續打下去，將嚴重傷害伊朗和地區國家的關係，屆時美國針對伊朗的軍事行動可能不會只有以色列作伴。見好就收、順勢停火，或許是伊朗最明智的選擇。