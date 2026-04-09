共同社：日本憂霍爾木茲海峽未能復航　擬5月追加釋放20天量儲油

據共同社引述知情人士消息報道，日本政府認為即便在美國、伊朗達成停火協議後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運能否恢復仍是未知數，現正考慮最快5月追加釋放約20天用量的國家石油儲備，以保障國內石油供應穩定。



2026年3月13日，日本東京，美國、以色列與伊朗發生戰事之際，圖為加油站外的標示牌上顯示燃油價格。（Reuters）

日本約95%石油供應依賴中東，自3月中旬起已階段式釋放石油儲備，首輪釋放量約為50天用量，包括民間和國家儲備等，同時亦要求國際能源署（IEA）考慮釋放第二批石油。

報道稱，由國家保管的30天用量已決定通過全國11處石油基地在4月底前完成釋放。但由於擔心霍爾木茲海峽持續封鎖，石油業界要求5月追加釋放儲備油。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京官邸，就日本計劃提前釋出部分石油儲備一事向媒體發表演說。（Reuters）

日本首相高市早苗4月7日表示，日本將推進採購美國產原油以及繞開霍爾木茲海峽的中東產原油作為替代，同時日本已推出汽油補貼、加大燃煤發電以減少液化天然氣需求。

日本經濟產業省4月9日發布的一份檔案顯示，雖然日本全國範圍內已確保足夠的原油和石油供應，但部份地區存在供應不平衡。