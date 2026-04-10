民主黨提出限制特朗普對伊動武　惟遭共和黨否決

美國民主黨聯邦眾議員為限制總統特朗普（Donald Trump）對伊朗動武的權限，4月9日試圖在國會程序會議通過一項決議案，惟遭到共和黨人否決。



霍士新聞報道，由馬里蘭州民主黨眾議員艾維（Glenn Ivey）領導的一群民主黨人周四上午試圖在一次會議上，以一致同意的方式通過一項戰爭權力決議。不過，這項提案如預期遭到眾院多數黨共和黨籍會議主席駁回。

由於美國國會正處於為期兩週休會，議員大多不在華府，因此這一提案的操作主要具有象徵意義，凸顯民主黨人不滿特朗普未獲國會正式授權便對伊朗開戰。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，參議院和眾議院民主黨人多次試圖限制特朗普的軍事權力，但均遭到共和黨反對而受阻。即使國會通過一項兩黨共同提出的戰爭權力決議，特朗普仍有可能否決。

信中出現「避免特朗普將美國拖入第三次世界大戰」等話：

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨舒默（Chuck Schumer,）宣布，參議院民主黨人最快將於下週就第四項戰爭權力決議進行投票。他批評「史詩狂怒行動」是「美國有史以來採取的最糟糕的軍事和外交政策行動之一」。

目前，包括南卡羅來納州共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）在內的幾位——曾投票反對戰爭權力決議的共和黨人，已表態願意支持。