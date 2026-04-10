美伊周六在巴基斯坦談判　伊斯蘭堡高度戒備　臨時宣布放假2日

美國與伊朗官員將在4月11日（周六）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。巴基斯坦政府早前表示，為迎接即將在伊斯蘭堡舉行的美伊會談，巴基斯坦首都伊斯蘭堡臨時宣布從8日（周四）起休假兩天。據英媒報道，伊斯蘭堡的街道處於嚴格封鎖狀態，軍隊已部署到位，街道異常空曠。



據《衛報》報道，巴基斯坦正密鑼緊鼓為美國和伊朗的和談做準備。白宮表示，副總統萬斯（JD Vance）將率領美方代表進行談判。

伊斯蘭堡官員8日發布通知，9至10日（周四至周五）的假期僅適用於伊斯蘭堡首都特區。

通知指，提供基本服務的機構將繼續開放，包括警察局、醫院以及電力和燃氣公司。

據《半島》電視台報道，白宮已確認，正式會談將於當地時間11日上午開始。

伊朗最高國家安全委員會8日表示，會談可能持續最長達15天，這代表至少部分代表團成員可能會在11日之後繼續留在伊斯蘭堡，或在離開後再返回伊斯蘭堡參加後續幾輪會談。

伊斯蘭堡的塞雷納酒店（Serena Hotel）將接待各代表團。該飯店位於首都紅色區域，毗鄰外交部，紅色區域內聚集重要的政府機構和大使館。報道指，該酒店已從8日起被徵用至12日（周三至週日），所有住客均被要求退房。

預計該酒店也將作為會談的舉辦地點。