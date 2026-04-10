美伊周六在巴基斯坦談判 伊斯蘭堡高度戒備 臨時宣布放假2日
撰文：王海
出版：更新：
美國與伊朗官員將在4月11日（周六）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。巴基斯坦政府早前表示，為迎接即將在伊斯蘭堡舉行的美伊會談，巴基斯坦首都伊斯蘭堡臨時宣布從8日（周四）起休假兩天。據英媒報道，伊斯蘭堡的街道處於嚴格封鎖狀態，軍隊已部署到位，街道異常空曠。
據《衛報》報道，巴基斯坦正密鑼緊鼓為美國和伊朗的和談做準備。白宮表示，副總統萬斯（JD Vance）將率領美方代表進行談判。
伊斯蘭堡官員8日發布通知，9至10日（周四至周五）的假期僅適用於伊斯蘭堡首都特區。
通知指，提供基本服務的機構將繼續開放，包括警察局、醫院以及電力和燃氣公司。
據《半島》電視台報道，白宮已確認，正式會談將於當地時間11日上午開始。
伊朗最高國家安全委員會8日表示，會談可能持續最長達15天，這代表至少部分代表團成員可能會在11日之後繼續留在伊斯蘭堡，或在離開後再返回伊斯蘭堡參加後續幾輪會談。
伊斯蘭堡的塞雷納酒店（Serena Hotel）將接待各代表團。該飯店位於首都紅色區域，毗鄰外交部，紅色區域內聚集重要的政府機構和大使館。報道指，該酒店已從8日起被徵用至12日（周三至週日），所有住客均被要求退房。
預計該酒店也將作為會談的舉辦地點。
美伊達成停火內幕曝光 衛報：中國保證伊朗官員談判不會遭暗殺特朗普：在允許石油通過霍爾木茲海峽方面 伊朗做得「非常糟糕」伊朗戰爭｜也門胡塞武裝：以色列持續侵略黎巴嫩或致衝突全面重啟特朗普警告伊朗勿在霍爾木茲海峽收取通行費｜最新