美伊達成停火內幕曝光　衛報：中國保證伊朗官員談判不會遭暗殺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月8日在「最後通牒」期限屆滿之前，宣布與伊朗停火兩星期。據英國《衛報》報道，巴基斯坦和中國在美國與伊朗的談判中扮演關鍵角色；其中中國曾直接鼓勵伊朗接受停火，並承諾在任何談判中保障伊朗的安全。中國提供的保證之一是，假如伊朗領導人前往談判，不會遭到暗殺。



據報道，直到4月7日（周二）晚上，伊朗仍然「不願意」達成任何停火協議，因為他們無法相信特朗普政府，甚至認為美方是在利用談判作為拖延策略，讓美以重整旗鼓後再次發動襲擊。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump，左）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）2016年3月2日，伊朗時任最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，右）在德黑蘭出席會議。（Reuters）

據巴基斯坦官員表示，這時候出現一個新的關鍵參與者，一個對伊朗有重要影響力的國家：中國。

據報道，中國曾直接鼓勵伊朗接受停火，並承諾在談判中保障伊朗的安全。中國提供的保證之一是，假如伊朗官員前往談判，不會遭到暗殺。

一位巴基斯坦官員表示：「我們是調解人，而不是擔保人。中國發揮了主要作用。他們成為了停火的擔保人，並承諾美國將遵守協議，確保在伊斯蘭堡的談判順利進行。中方告訴伊朗接受這項協議。」

巴基斯坦官員聲稱，美國知悉並樂見中國的介入。特朗普其後在一次採訪中似乎證實了這一說法，他表示相信是中國說服了伊朗進行談判。

報道提到，3月31日，巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）前往北京，與中方討論如何確保中東和平，並要求中國做出更大承諾以協助結束衝突。

報道引述巴基斯坦官員指，中國是在「友好國家」的勸說下，才在8日的談判中邁出了關鍵一步。 巴方官員坦承：「巴基斯坦不得不讓中國參與進來，才能說服伊朗同意停火，」