「武力打通霍爾木茲」 法國背刺美國 37年來首次投下反對票

海灣合作委員會（GCC）此前呼籲，聯合國安理會應授權使用武力打通被伊朗實際性封鎖的霍爾木茲海峽。安理會將就該問題進行投票表決。日前，聯合國安理就此涉霍爾木茲海峽決議草案進行表決。15個成員中，作為常任理事國的中國和俄羅斯，以及法國都投了反對票，草案未獲通過。特別值得一提的是，這是法國時隔37年首次投出反對票。



否決武力打通霍爾木茲海峽

自冷戰結束後，英國和法國雖然也是聯合國五常，但動用一票否決權的次數為零，其中法國上一次動用一票否決權的時間是1989年，距今已經足足37年。

據悉，這份海灣六國在安理會推動的決議，其實幾經修改，中俄從開始就明確反對，法國一直並未明確表態。直到3月31日法國總統馬克龍公開發言，稱法國不支持對伊朗動武，給出的公開理由是：「軍事打擊伊朗的方案並不具備可行性。一旦動武，必然會導致地區局勢徹底失控，進而衝擊歐洲的能源供應和安全穩定，損害法國的核心利益。」

而後4月3日，就第五版草案進行正式投票，中俄如預期中的投出了反對票，法國也投出了反對票。法國代表的公開發言是：「法蘭西共和國經過慎重考慮，認為當前提案中關於授權使用武力的條款存在重大風險。軍事行動可能引發不可控的連鎖反應，對地區穩定和全球安全構成嚴重威脅。」「因此，法國無法支持當前版本的提案。」

2026年4月7日，法國常駐聯合國代表博納豐（Jerome Bonnafont）在紐約聯合國總部出席安理會關於霍爾木茲海峽決議的會議。（Reuters）

雖然這一提案在法國總統馬克龍3月31日公開發言的時候就能看出端倪，但當法國真的投出反對票時，全場還是震驚了。法國站出來投了反對票，這其實就是表態，是對美國的表態。

中俄的發言是從道義上出發的，意思是美國打伊朗沒道理，是不講理的行為。而法國的反對票更有基於軍事原因。法國的意思是說強行軍事介入霍爾木茲海峽「不現實」，會「導致更多風險」。

簡單的說法國認為美國打不通霍爾木茲海峽，因為無法解決岸邊部署的大量反艦導彈、無人機和岸基火力，所以使用武力強行去打霍爾木茲海峽，只會導致航道被中斷更久，只會導致全球能源供應更為困難。老實說，法國的否決理由更打美國的臉，更讓美國人無法接受。美國真不介意別人說他不講理，但很介意別人說他打不過。

2026年4月7日，聯合國安理會就霍爾木茲海峽決議召開會議，中國常駐聯合國代表傅聰在紐約聯合國總部表明中方立場。 （路透社）

法國投出了自己時隔37年的反對票，直接把西方陣營對伊朗問題的分裂態度給公開化了。因為英國代表不了歐洲大陸上諸多歐盟國家的態度，但法國可以，德國只是沒有表決權而已，實際態度其實和法國一致。

法國已經整整37年沒有動用過一票否決權了，這次其實不投反對票也不影響結果，但法國非要投一張反對票給美國看。這就是特意表明歐洲的態度給特朗普看。

自特朗普上台之後，完全無視歐洲盟友的聲音和訴求，甚至連歐洲盟友的國格都看不起，認為他們都是低美國一等的國家。先是對歐洲開啟了關稅戰，然後又要強搶格陵蘭島，最後攻擊伊朗之前又完全沒通知過法國任何一個國家，啃不動伊朗了需要倒過來求歐洲盟友幫忙的時候還趾高氣昂的，以命令下屬的語氣去要求歐洲國家做事情。

2026年3月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮（Élysée Palace）主持召開G7視訊會議，討論在美以衝突背景下，伊朗戰爭對世界經濟的影響。 （Reuters）

所以歐洲多國都對美國要求他們派兵霍爾木茲海峽的要求反應非常冷淡，德國、意大利、西班牙等國明確表示不會派遣艦艇參與護航，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯直言「這不是歐洲的戰爭」。

值得注意的是，雖然封鎖海峽對歐洲的能源供應帶來了危機，可歐洲基本上表現的不為所動，或者說還是在做「旁觀者」。這不僅是怕陷入戰爭之中或增加無謂的付出，而是在看美國的熱鬧。

歐盟是希望藉助美軍對伊朗動武陷入戰爭麻煩之中而彰顯自己的戰略獨立地位。很明顯，今後已經不是美國要不要保護歐洲的問題，或要不要退出北約的問題了，而是美國更需要歐洲了。一旦歐洲在戰略上完全獨立，或者說是對美國嚴重失去信心，那麼在對俄關係問題上就一定會做出重大轉變。海峽一封鎖、能源一緊張，歐洲就立即取消了對俄石油禁運，讓俄羅斯在最艱難的時刻獲取這麼大的利益，就表明歐洲對俄的敵意可能會大幅降低。

圖為2026年3月21日，在西班牙馬德里，反對美以向伊朗發動軍事行動的示威者，展示印有美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）頭像，指兩人是戰爭罪犯。（Reuters）

可以說，特朗普這一戰基本上徹底打破了舊有世界力量平衡，歐洲的獨立性會更強，特別是在特朗普威脅戰後退出北約的情況之下。有意思的是，以往特朗普揚言要退出北約的時候，一些歐洲國家立即就會放軟話，這一次竟然沒有哪個國家的領導人站出來再強調美國對北約的重要性，北約國家也依然堅持不介入的立場。

法國所代表的歐洲在事關伊朗的問題上，如此出位而又故意的投下了反對票，是一個重要的信號。如果對伊戰爭之後，美國又「創造」出一個新的戰略對手，這應當是最大的失敗，而這標誌着冷戰後的「後美國時代」徹底終結。