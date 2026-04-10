加拿大放寬對高等院校國際學生限制　4月起實習不需申請工作簽證

撰文：陳楚遙
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加拿大媒體CIC NEWS報道，加拿大移民、難民及公民部（IRCC）宣布，自2026年4月1日起，加拿大高等院校的國際學生不再需要工作簽證，即可參加學生工作實習，例如是合作項目、實習和實踐項目。

這項變更屬於一系列學習和工作許可修正案中的首項。其餘提案——包括擴大畢業後工作許可 (PGWP) 申請人和外國學徒的工作許可，仍處於諮詢階段。

該修正案指出，自2026年4月1日起，高等院校國際學生在校實習不再需要單獨的帶薪實習工作許可。持有有效的包含校內工作條件的學習許可即可，前提是實習屬課程要求，且實習時長不超過課程總時長50%。然而中學生仍需持有帶薪實習許可。

已申請高等院校帶薪實習工作許可的學生可以撤回申請。IRCC表示，他們亦可能撤回這些申請，並通知申請人不再需要。

加拿大是港人熱門的升學國家之一。 (Reuters)

此外，當前擬議的修正案包括：將現有的無需工作許可即可工作的授權範圍擴大至——等待學簽延期或畢業後工作許可（PGWP）審批結果的國際學生；取消符合特定條件的外國學徒學習許可要求；規範學校假期期間的工作許可適用方式等。

IRCC表示，此舉旨在減少因要求外國公民持有兩份許可才能完成一項教育計劃，而造成的行政負擔和運營效率低下問題。政府數據顯示，2026年1月新入境學生人數較2025年同期下降37%，臨時居民總數持續減少。

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