美國伊朗將談判　萬斯料磋商正面　傳以軍暫停襲黎巴嫩首都｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】伊朗戰爭持續逾一個月，自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰事更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機。

事件在4月初再有新發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員並會在巴基斯坦談判。本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面



．以媒報道，在美國壓力下，以色列軍方暫停對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的空襲



．美國與伊朗準備在巴基斯坦舉行談判，巴基斯坦首都放假2天，以便部署嚴密保安措施



．特朗普表示所有美國艦艇、軍機和軍事人員將繼續留守在伊朗及週邊地區，直到伊朗完全遵守協議



↓ 點擊睇片 ↓

香港時間4月10日

【23:55】阿拉伯媒體事件報（Al Hadath）報道，消息人士稱，美國和伊朗的技術代表團當地時間周五（4月10日）上午抵達巴基斯坦。伊朗代表團將於周六參加談判，儘管其就黎巴嫩事件發表一些看法。伊朗代表團抵達巴基斯坦的細節被保密。

以媒：以色列暫停空襲黎巴嫩首都

【22:40】《以色列時報》報道，在美國壓力下，以色列軍方暫停對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的空襲。

伊朗軍方：隨時準備開火

【22:31】伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央總部發言人發表聲明指，由於美國和以色列過去屢次失信，伊朗武裝部隊仍保持完全戒備，隨時準備開火，稱「手指在扳機上」。

【22:22】《華盛頓郵報》引述消息人士報道，美方將在談判中要求伊朗釋放遭拘押的美國人。

【21:55】伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲表示，一項關於霍爾木茲海峽的提案正在審議中，內容包括禁止與敵對國家有關的船隻通行，包括以色列。

萬斯：料談判正面

【20:31】啟程前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面。

他又指「如果他們想耍我們，那他們會發現我們談判團隊沒那麼容易上當。」

談判人員據報將下塌的巴基斯坦伊斯蘭堡5星級豪華酒店Serena Hotel（酒店網站）

伊朗：以德黑蘭10點方案為基礎

【20:18】伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）稱，即將在巴基斯坦舉行的談判，將以伊朗提出的10點方案為基礎。

2026年4月10日，巴基斯坦正為舉行美國與伊朗的談判作準備，路透社指，當地出現一支據報載有沙特阿拉伯官員的車隊（Reuters）

【20:10】美國伊朗兩方將於4月11日上午在伊斯蘭堡展開談判，尋求為長達六週的戰爭找到出路。伊朗最高國家安全委員會4月8日時表示，會談或長達15天。

↓ 10分鐘拆局：點擊睇片 ↓