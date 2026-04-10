美國伊朗將談判 萬斯料磋商正面 傳以軍暫停襲黎巴嫩首都｜最新
【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】伊朗戰爭持續逾一個月，自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰事更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機。
事件在4月初再有新發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員並會在巴基斯坦談判。本文會持續更新最新消息。
中東局勢最新重點：
．前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面
．以媒報道，在美國壓力下，以色列軍方暫停對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的空襲
．美國與伊朗準備在巴基斯坦舉行談判，巴基斯坦首都放假2天，以便部署嚴密保安措施
．特朗普表示所有美國艦艇、軍機和軍事人員將繼續留守在伊朗及週邊地區，直到伊朗完全遵守協議
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香港時間4月10日
【23:55】阿拉伯媒體事件報（Al Hadath）報道，消息人士稱，美國和伊朗的技術代表團當地時間周五（4月10日）上午抵達巴基斯坦。伊朗代表團將於周六參加談判，儘管其就黎巴嫩事件發表一些看法。伊朗代表團抵達巴基斯坦的細節被保密。
以媒：以色列暫停空襲黎巴嫩首都
【22:40】《以色列時報》報道，在美國壓力下，以色列軍方暫停對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的空襲。
伊朗軍方：隨時準備開火
【22:31】伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央總部發言人發表聲明指，由於美國和以色列過去屢次失信，伊朗武裝部隊仍保持完全戒備，隨時準備開火，稱「手指在扳機上」。
【22:22】《華盛頓郵報》引述消息人士報道，美方將在談判中要求伊朗釋放遭拘押的美國人。
【21:55】伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲表示，一項關於霍爾木茲海峽的提案正在審議中，內容包括禁止與敵對國家有關的船隻通行，包括以色列。
萬斯：料談判正面
【20:31】啟程前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面。
他又指「如果他們想耍我們，那他們會發現我們談判團隊沒那麼容易上當。」
伊朗：以德黑蘭10點方案為基礎
【20:18】伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）稱，即將在巴基斯坦舉行的談判，將以伊朗提出的10點方案為基礎。
【20:10】美國伊朗兩方將於4月11日上午在伊斯蘭堡展開談判，尋求為長達六週的戰爭找到出路。伊朗最高國家安全委員會4月8日時表示，會談或長達15天。
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