美國伊朗談判：一文看伊斯蘭堡會談看點與障礙　磋商或長達15天

在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗達成停火兩週共識，兩方還將於當地時間周六（4月11日）上午在伊斯蘭堡展開談判，尋求為長達六週的戰爭找到出路。伊朗最高國家安全委員會4月8日時表示，會談或長達15天。



誰將參加談判？

白宮方面已確認稱，美國副總統萬斯（JD Vance）將率領美國代表團，隨行團員包括美國總統中東特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。

伊朗一方則預計由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）帶隊。目前不清楚伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是否有代表出席。

2026年4月8日，美國副總統萬斯（JD Vance）在匈牙利布達佩斯的活動發表講話。（Reuters）

談判以何種形式進行？

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）將主持會談，並於周五或周六早上分別與雙方代表舉行預備會議，具體時間取決於雙方代表團的抵達時間。

半島電視台指，美國副總統萬斯的加入被視為推動談判的一項關鍵進展，因伊朗方面對威特科夫等人深感不信任，認為二月在馬斯喀特和日內瓦與這兩人進行的談判中，美國在談判期間美方一邊談判一邊發動空襲。他們認為對介入中東事務持謹慎態度的萬斯會更願意結束衝突。

談判在哪裡舉行？

談判地點未正式公布，《衛報》指，預計出席會談的重要人物將下榻伊斯蘭堡的5星級豪華酒店Serena Hotel，該酒店也有可能成為會談舉辦地點。酒店周邊3公里道路已封閉，禁止車輛通行，並由軍隊控制。

報道指，其他可能地點也包括總理府、伊斯蘭堡會議中心或軍事場所。

巴基斯坦伊斯蘭堡的5星級豪華酒店Serena Hotel（酒店網站）

為什麼選擇在巴基斯坦舉行談判？

近幾週來，巴基斯坦已成為華盛頓和德黑蘭之間重要的中間人。儘管過去曾與兩國關係緊張，但伊斯蘭堡目前與兩國都保持著工作關係。

巴基斯坦能成為調解人，得益於其與伊朗接壤、擁有龐大什葉派人口，同時又是美國的「主要非北約盟友」，且境內無美軍基地，在雙方眼中均有一定可信度。陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）在此前穿梭外交中扮演了核心角色，多次與美國和伊朗領導人通話。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，塞雷納飯店附近設置路障，以加強安全措施。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。 （Reuters）

談判的內容是什麼？

伊朗的核濃縮和彈道導彈計劃，以及其針對霍爾木茲海峽的舉動，很可能成為談判的主要議題。伊朗方面周三（4月8日）公布10點和平方案，包括：伊朗對霍爾木茲海峽進行監督、美國從中東撤出作戰部隊、停止對盟軍武裝團體的軍事行動等等。

特朗普稱伊朗的框架是「一個可行的談判基礎」，但美國與以色列表示該框架「不適用於黎巴嫩」，雙方對停火條款的解釋（尤其是是否包含黎巴嫩）存在根本分歧，且以色列在停火後持續轟炸黎巴嫩，為談判蒙上厚重陰影。

談判可能會產生哪些結果？

分析普遍認為，由於嚴重缺乏互信，短期內達成全面解決方案的可能性極低。並且作為戰爭中利益最為重大的國家的以色列的缺席對會議來說是一場結構性的挑戰。