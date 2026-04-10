伊朗戰爭｜美媒：白宮警告幕僚勿以內幕消息交易　市場現可疑押注

美媒引述一位白宮官員指，上月已警告工作人員，禁止利用有關伊朗戰爭的內幕消息參與金融投機行為。該指令於3月24日透過電郵形式發出，當時特朗普（Donald Trump）剛威脅轟炸伊朗民用設施。



《紐約時報》指，這項指令出台之際，正值預測市場、石油期貨和股票市場出現大量可疑交易，這些交易都與伊朗戰爭的關鍵時刻相關。

特朗普於3月21日發布重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）48小時最後通牒後，於3月23日推遲最後期限。在此之前數分鐘，少數交易員購入價值約5.8億美元（約45億港元）的石油期貨，一旦消息公布，油價上漲即可從中獲利。

特朗普在4月2日就伊朗戰爭發表全國講話後，油價又衝上每桶100美元以上。（trading economics）

批評人士指責特朗普透過言行操縱市場，指他有時似乎會在市場下跌時退縮，交易員將此趨勢戲碼稱為「TACO」（特朗普總是臨陣退縮）。

《紐約時報》指，特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）為美國預測平台Kalshi和Polymarket顧問，特朗普家族的社交媒體公司2025年亦計劃推出相關業務。

圖為預測市場平台Polymarket 的標誌。（Getty）

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）否認總統或官員利用非公開信息牟利，強調須遵守政府道德準則。惟目前法律未明確禁止公職人員參與預測押注市場行為。

議員們正推動法案，禁止公職人員利用其在職期間獲悉的非公開信息進行賭博，在其中一項議案中，違規者將被處以最高500美元罰款，或賭博所得利潤兩倍。