萬斯：相信美伊談判將會正面　警告伊朗不要玩弄美國

美國與伊朗4月11日（周六）將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。代表美方進行談判的副總統萬斯（JD Vance）表示，他期待與伊朗進行積極的談判，並警告德黑蘭不要「玩把戲」。



萬斯前往巴基斯坦前向記者發表講話：

據英國《衛報》報道，萬斯在登上飛往巴基斯坦的專機時發表上述言論。這次談判可能決定停火協議能否維持，還是伊朗戰爭會重燃，對全球經濟造成嚴重影響。

萬斯在離開華盛頓前向記者表示：「我們期待談判。我認為談判會取得積極成果。」

萬斯強調：「正如美國總統（特朗普，Donald Trump，又譯川普）所言，如果伊朗方面願意真誠談判，我們當然願意伸出橄欖枝。如果他們想耍花招，就會發現我們的談判團隊不會輕易妥協。」

萬斯重申：「總統已經給我們了一些非常明確的（談判）指導方針。」

伊朗戰爭2月28日爆發以來，經過五個多星期的轟炸，美國與以色列發動的軍事行動炸死了伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），但未能推翻德黑蘭的神權政權。縱使行動給伊朗武裝部隊造成重大損失，但他們仍然能夠威脅霍爾木茲海峽的航運，切斷全球五分之一的石油和液化天然氣的輸送。

2026年4月10日，美國馬里蘭州（Maryland），副總統萬斯（JD Vance）在安德魯斯聯合基地準備登上空軍二號前往巴基斯坦就伊朗問題進行會談前，向媒體發表講話。（Reuters）

報道指，預計伊斯蘭堡會談將聚焦於如何重開霍爾木茲海峽、伊朗核計劃的未來以及解除針對伊朗制裁的可能性。伊朗表示還將要求賠償戰爭損失。據《華盛頓郵報》報道，萬斯率領的代表團計劃要求伊朗釋放被拘留的美國公民。