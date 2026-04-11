萬斯：相信美伊談判將會正面 警告伊朗不要玩弄美國
撰文：王海
出版：更新：
美國與伊朗4月11日（周六）將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。代表美方進行談判的副總統萬斯（JD Vance）表示，他期待與伊朗進行積極的談判，並警告德黑蘭不要「玩把戲」。
萬斯前往巴基斯坦前向記者發表講話：
據英國《衛報》報道，萬斯在登上飛往巴基斯坦的專機時發表上述言論。這次談判可能決定停火協議能否維持，還是伊朗戰爭會重燃，對全球經濟造成嚴重影響。
萬斯在離開華盛頓前向記者表示：「我們期待談判。我認為談判會取得積極成果。」
萬斯強調：「正如美國總統（特朗普，Donald Trump，又譯川普）所言，如果伊朗方面願意真誠談判，我們當然願意伸出橄欖枝。如果他們想耍花招，就會發現我們的談判團隊不會輕易妥協。」
萬斯重申：「總統已經給我們了一些非常明確的（談判）指導方針。」
伊朗戰爭2月28日爆發以來，經過五個多星期的轟炸，美國與以色列發動的軍事行動炸死了伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），但未能推翻德黑蘭的神權政權。縱使行動給伊朗武裝部隊造成重大損失，但他們仍然能夠威脅霍爾木茲海峽的航運，切斷全球五分之一的石油和液化天然氣的輸送。
報道指，預計伊斯蘭堡會談將聚焦於如何重開霍爾木茲海峽、伊朗核計劃的未來以及解除針對伊朗制裁的可能性。伊朗表示還將要求賠償戰爭損失。據《華盛頓郵報》報道，萬斯率領的代表團計劃要求伊朗釋放被拘留的美國公民。
特朗普：美國為軍艦裝填精良彈藥 以備與伊朗談判失敗伊朗代表團抵伊斯蘭堡準備談判 卡利巴夫：心懷善意但不信美國伊朗代表團抵巴基斯坦 談判4.11下午在伊斯蘭堡開始｜最新伊朗最高領袖再發聲：倡鄰國遠離霸權主義 將向侵略者索償