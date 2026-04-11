伊朗代表團抵伊斯蘭堡準備談判　卡利巴夫：心懷善意但不信美國

在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗代表團預計將於11日在巴首都伊斯蘭堡舉行談判，世界目光聚焦這座南亞城市。香港時間4月11日凌晨4時許，伊朗國營傳媒報道，由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領的伊朗代表團已在與美國舉行和平會談前夕抵達伊斯蘭堡。



路透社亦引述伊朗傳媒報道，兩名參與談判的巴基斯坦消息人士透露，伊朗官員在巴基斯坦空軍護送下抵達伊斯蘭堡的努爾汗空軍基地，為和平談判做準備。

巴基斯坦外交部其後發皋明，指伊朗派出卡利巴夫及外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）等官員出席談判，巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）、國會議長薩迪克（Sardar Ayaz Sadiq）、陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）等官員到場迎接。

達爾希望談判各方可以具建設地接觸，同時重申巴基斯坦有意繼續安排各方繼續談判，促成持久而穩定解決爭議方案。

央視則提到，卡利巴夫抵達伊斯蘭堡後受訪時談到美國副總統萬斯（JD Vance）近期言論，表示「不幸的是，伊朗與美國談判的經驗總是以失敗告終，且他們會違背協議。不到一年的時間裏，在談判進行到一半時，儘管伊朗方面懷有善意，卻兩度遭美國襲擊，並犯下多項戰爭罪行。」

卡利巴夫強調，伊朗心懷善意，但不信任美國。他認為在即將進行的談判中，如果美方願意達成真正的協議，並給予伊朗民眾應有的權利，美國將會看到伊朗達成協議的誠意。

2026年4月10日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡，警方在通往塞雷納酒店的道路上設立檢查站。（Reuters）

而在伊朗代表團抵達前夕，新華社引述伊斯蘭堡民眾形容，美伊談判前伊斯蘭堡戒備森嚴，「連一隻鳥也飛不過去」。

報道8日指，通往預計談判地點和代表團下榻酒店的多條道路已陸續封閉，周邊數公里區域拉起層層警戒線，荷槍實彈的軍警守在各個路口，普通車輛和行人均被攔在外側。

在努爾汗空軍基地至市區酒店的道路沿線，軍警嚴密站崗佈防，對來往車輛行人嚴加盤查，不容無關人員靠近。