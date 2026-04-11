教宗良十四世：上帝不會祝福任何衝突　暗批美國稱伊朗戰爭為聖戰

教宗良十四世（Pope Leo XIV）周五（4月10日）在社交平台發表一篇最新反戰言論，暗批特朗普政府利用基督教民族主義來美化美國和以色列對伊朗戰爭。特朗普政府多次用宗教語言，將其形容為受上帝支持的使命與聖戰。良十四世早前亦強調，不應援引耶穌來為戰爭辯護。



「上帝不會祝福任何衝突。任何基督——和平之君——的門徒，都不會站在那些曾經揮舞刀劍、如今投擲炸彈的人一邊，」教宗良十四世在社交平台X上寫道，「軍事行動不會創造自由或和平的空間，和平只能來自各國人民之間耐心促進的共存與對話。」

《衛報》指，良十四世發布的貼文，似是對特朗普政府在伊朗開展「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）期間，反復提及上帝的一種間接回應。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月5日發表復活節文告，他敦促各國領導人結束席捲全球的衝突，放棄任何攫取權力、征服或統治的圖謀。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等高級官員，都曾使用宗教語言，暗示美國正在執行一項受神靈支持的使命，同時揚言要讓伊朗「死亡和毀滅」。特朗普上週告訴記者，他相信上帝支持美國在伊朗的行動。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等軍方官員共同舉行記者會。（Reuters）

此前，赫格塞思亦多次從宗教角度描述這場衝突，將其形容為「以耶穌基督名義」進行的聖戰。

良十四世在貼文中批判道，戰爭和商業正無情地褻瀆玷污這些聖地，人們的生命被漠視，「任何利益都不能以弱勢群體、兒童或家庭生命為代價。任何理由都不能成為無辜者流血的理由。」