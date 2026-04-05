「你們的手沾滿鮮血」：教宗怒斥美防長 上帝拒絕戰爭販子
《紐約時報》4月3日報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）近日高調呼籲美國民眾「每天跪地祈禱」，以「耶穌基督之名」為美國在中東取得軍事勝利祈禱。《獨立報》也報道稱，赫格塞思是一名福音派基督徒，他時常從自己信仰的角度來解讀中東戰爭，將聖經融入他的講話，祈禱對敵人施以「壓倒性的暴力」，並堅稱上帝與美國站在一起，對抗伊朗——一個擁有約9000萬人口的穆斯林國家。
但這種將伊朗戰爭與宗教捆綁的敘事，遭到首位在美國出生的羅馬教皇良十四世（Pope Leo XIV）的駁斥。這位歷史上首位美國籍教宗，選擇了最決絕的方式予以回擊。良十四世在復活節前夕的一次彌撒講道中表示，基督教使命在歷史上常被「對支配的渴望所扭曲」，而這種傾向「完全背離了耶穌基督的道路」。
良十四世沒有使用外交辭令，而是直接引用了《以賽亞書》（ Isaiah）中那句令人戰慄的經文，向全世界宣告：「即便你們舉起雙手祈禱，我也不會看；即便你們多次祈禱，我也不會聽，因為你們的手沾滿了鮮血。」
回看，自今年2月底美以聯合空襲伊朗以來，赫格塞思就將五角大樓的簡報室變成了佈道壇。3月的一次內部動員會上，赫格塞思不僅呼籲美軍士兵「每天屈膝祈禱」，更拋出了一段極具末世色彩的激進禱詞：「我們在中東的行動，不僅僅是為了地緣政治，更是為了在這個破碎的世界中確立正義。我們要奉耶穌基督之名，祈求壓倒性的勝利。上帝與我們站在一起，對抗那些試圖毀滅文明的敵人。」
這種將「壓倒性暴力」與「耶穌之名」強行捆綁的敘事，這種將上帝「武器化」的企圖，良十四世在主日的彌撒講道中，給出了天主教歷史上最嚴厲的戰爭判詞。儘管沒有直接點名赫格塞思或特朗普（Donald Trump，又譯川普），但每一句話都像是精準直擊五角大樓的軟肋。他站在聖伯多祿大殿的陽台上，面對數萬名信徒，聲音洪亮地駁斥了那種「上帝站在強者一邊」的邏輯：「這就是我們的上帝：耶穌，和平之王。他反對戰爭，任何人都不能利用他來為戰爭辯護。耶穌不會傾聽發動戰爭者的祈禱，而是會拒絕他們。」
教宗進一步指出，這種將政治人物神化、將戰爭與末日預言綁定的操作，是對宗教最徹底的褻瀆。他引用耶穌受難時的典故——當門徒拔劍時，耶穌斥責道「收刀入鞘吧」——來反襯赫格塞思的狂熱：
「天主為我們樹立的榜樣，並非如何支配，而是如何解放；並非如何毀滅生命，而是如何賦予生命。當你們在摧毀同類時自認為勝利，在令人恐懼時自認為偉大，這完全背離了耶穌基督的道路。」
教宗的發聲，讓美國軍中的天主教神職人員陷入了前所未有的道德兩難，這樣的影響也才剛剛開始。美國武裝部隊全體天主教隨軍牧師的領袖、總主教布羅格里奧（Timothy Broglio）在接受採訪時，罕見地公開質疑了美軍行動的正義性。他坦言，自己正面臨來自前線士兵的巨大壓力：「許多年輕的天主教士兵問我：『神父，這場戰爭是正義的嗎？我可以拒絕執行命令嗎？』」
布羅格里奧大主教引用「正義戰爭理論」指出，根據目前的戰況——特別是空襲造成包括女學生在內的平民傷亡——這場戰爭很難被視為「上帝所支持的行動」。他向五角大樓發出了無奈的嘆息：「你不能僅僅因為國防部長說『上帝支持我們』，就認為炸彈是神聖的。決策者可能掌握了某些內部信息，但在道德神學上，先發制人的屠殺始終是無法被洗白的。」
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）辯稱：「總統呼籲美國人為我們的軍人祈禱沒有任何錯。」然而，良十四世早已預判了這種辯解。他在講道的最後，留下了那句足以載入史冊的判詞：「你們這些打仗的人，別以為進了教堂跪下就能得到寬恕。上帝連聽都不會聽，因為你們的手上滿是鮮血。」
在這個復活節，教宗良十四世撕開了戰爭神學的遮羞布。他提醒世界：上帝不屬於任何國家的軍隊，更不屬於任何試圖用鮮血換取選票的政客。