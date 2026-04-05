「你們的手沾滿鮮血」：教宗怒斥美防長　上帝拒絕戰爭販子

《紐約時報》4月3日報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）近日高調呼籲美國民眾「每天跪地祈禱」，以「耶穌基督之名」為美國在中東取得軍事勝利祈禱。《獨立報》也報道稱，赫格塞思是一名福音派基督徒，他時常從自己信仰的角度來解讀中東戰爭，將聖經融入他的講話，祈禱對敵人施以「壓倒性的暴力」，並堅稱上帝與美國站在一起，對抗伊朗——一個擁有約9000萬人口的穆斯林國家。

但這種將伊朗戰爭與宗教捆綁的敘事，遭到首位在美國出生的羅馬教皇良十四世（Pope Leo XIV）的駁斥。這位歷史上首位美國籍教宗，選擇了最決絕的方式予以回擊。良十四世在復活節前夕的一次彌撒講道中表示，基督教使命在歷史上常被「對支配的渴望所扭曲」，而這種傾向「完全背離了耶穌基督的道路」。



良十四世沒有使用外交辭令，而是直接引用了《以賽亞書》（ Isaiah）中那句令人戰慄的經文，向全世界宣告：「即便你們舉起雙手祈禱，我也不會看；即便你們多次祈禱，我也不會聽，因為你們的手沾滿了鮮血。」

圖為2026年4月3日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在羅馬鬥獸場舉行的耶穌受難日苦路（Good Friday Via Crucis）儀式中，手持一座木製十字架，走完了象徵耶穌受難過程的14處苦路全程，是數十年來首位完成此舉的教宗。（Reuters）

回看，自今年2月底美以聯合空襲伊朗以來，赫格塞思就將五角大樓的簡報室變成了佈道壇。3月的一次內部動員會上，赫格塞思不僅呼籲美軍士兵「每天屈膝祈禱」，更拋出了一段極具末世色彩的激進禱詞：「我們在中東的行動，不僅僅是為了地緣政治，更是為了在這個破碎的世界中確立正義。我們要奉耶穌基督之名，祈求壓倒性的勝利。上帝與我們站在一起，對抗那些試圖毀滅文明的敵人。」

這種將「壓倒性暴力」與「耶穌之名」強行捆綁的敘事，這種將上帝「武器化」的企圖，良十四世在主日的彌撒講道中，給出了天主教歷史上最嚴厲的戰爭判詞。儘管沒有直接點名赫格塞思或特朗普（Donald Trump，又譯川普），但每一句話都像是精準直擊五角大樓的軟肋。他站在聖伯多祿大殿的陽台上，面對數萬名信徒，聲音洪亮地駁斥了那種「上帝站在強者一邊」的邏輯：「這就是我們的上帝：耶穌，和平之王。他反對戰爭，任何人都不能利用他來為戰爭辯護。耶穌不會傾聽發動戰爭者的祈禱，而是會拒絕他們。」

圖為2026年3月23日，特朗普和赫格塞思在田納西州孟菲斯空軍國民警衛隊基地出席公共安全圓桌會議。 （Reuters）

教宗進一步指出，這種將政治人物神化、將戰爭與末日預言綁定的操作，是對宗教最徹底的褻瀆。他引用耶穌受難時的典故——當門徒拔劍時，耶穌斥責道「收刀入鞘吧」——來反襯赫格塞思的狂熱：

「天主為我們樹立的榜樣，並非如何支配，而是如何解放；並非如何毀滅生命，而是如何賦予生命。當你們在摧毀同類時自認為勝利，在令人恐懼時自認為偉大，這完全背離了耶穌基督的道路。」

2015年8月26日，韓國烏山空軍基地教堂，美國天主教軍中服務總教區大主教布羅格里奧（Timothy Broglio）在接受採訪。（網絡圖片）

教宗的發聲，讓美國軍中的天主教神職人員陷入了前所未有的道德兩難，這樣的影響也才剛剛開始。美國武裝部隊全體天主教隨軍牧師的領袖、總主教布羅格里奧（Timothy Broglio）在接受採訪時，罕見地公開質疑了美軍行動的正義性。他坦言，自己正面臨來自前線士兵的巨大壓力：「許多年輕的天主教士兵問我：『神父，這場戰爭是正義的嗎？我可以拒絕執行命令嗎？』」

布羅格里奧大主教引用「正義戰爭理論」指出，根據目前的戰況——特別是空襲造成包括女學生在內的平民傷亡——這場戰爭很難被視為「上帝所支持的行動」。他向五角大樓發出了無奈的嘆息：「你不能僅僅因為國防部長說『上帝支持我們』，就認為炸彈是神聖的。決策者可能掌握了某些內部信息，但在道德神學上，先發制人的屠殺始終是無法被洗白的。」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）辯稱：「總統呼籲美國人為我們的軍人祈禱沒有任何錯。」然而，良十四世早已預判了這種辯解。他在講道的最後，留下了那句足以載入史冊的判詞：「你們這些打仗的人，別以為進了教堂跪下就能得到寬恕。上帝連聽都不會聽，因為你們的手上滿是鮮血。」

圖為2026年3月31日，赫格塞思在五角大樓舉行記者會（Reuters）

在這個復活節，教宗良十四世撕開了戰爭神學的遮羞布。他提醒世界：上帝不屬於任何國家的軍隊，更不屬於任何試圖用鮮血換取選票的政客。