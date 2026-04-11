日本皇居爆保安漏洞　中國籍男子繁忙時間趁亂闖入大手門被捕

據日媒報道，一名中國公民4月10日（周五）在未經許可下擅自進入日本皇居後被捕。



日本媒體就中國公民擅闖皇居的報道：

《朝日新聞》引述消息人士報道，10日上午8時左右，一名中國公民在未經許可下從大手門進入皇宮。

報道指，在正常情況下，皇宮內會有衛兵核查人員身份，但由於當時正值早上人流高峰期，許多工作人員進出皇宮，因此該中國公民可能在未接受身份核查的情況下進入。

衛兵立即將其逮捕並進行訊問，現時警方正調查其動機。

皇居是指日本天皇的宮殿，即天皇的辦公場所及府邸。現在的皇居位於東京都千代田區，除天皇宮殿外，宮內廳亦位於皇居用地內。

這次中國籍男子闖入的大手門是皇居東御苑的主要出入口，平時有皇宮警察駐守，出入訪客及職員均須接受身分查證。日本有輿論認為，這次事件揭示，在繁忙時間，保安程序可能存有漏洞。