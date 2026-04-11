美伊巴基斯坦談判｜知情人士：伊朗屬意萬斯代表美國參與

幾名知情人士透露，美國副總統萬斯（JD Vance）是伊朗屬意的美國談判代表。萬斯擔任美國談判代表滿足了伊朗領導層其中一個要求。



萬斯於周六（4月11日）飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭堡。伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）和外長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）已抵達伊斯蘭堡（ Islamabad）。

要求不具名的知情者向路透社披露，其中一些伊朗高官私下一直向華盛頓要求，美方談判由萬斯主導。此前一直擔任美方談判代表的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），也會參與伊斯蘭堡談判。

美國副總統萬斯2026年4月11日抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，準備出席與伊朗的談判（Pool via REUTERS）

一名地區官員和四名了解情況的人說，伊朗認為萬斯是特朗普核心圈中最反戰人物之一。萬斯長期公開批評美國在中東的戰爭完全沒有意義，反戰成為他的政治形象。德黑蘭相信，在特朗普的親信中，萬斯最有可能真誠尋求與伊朗達成協議。

沒有任何跡象表明萬斯會採取比特朗普派出的其他代表更為妥協的談判立場。特朗普曾威脅，如果談判失敗，美國將重啟轟炸行動。

一名白宮官員說，派萬斯到伊斯蘭堡談判是特朗普的個人決定，最終協議內容將由特朗普拍板。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

但萬斯的出席以及德黑蘭對他的判斷是否正確，仍將是美以伊戰爭爆發以來，美國和伊朗的首次面對面談判是否有成功機會的因素之一。

伊朗媒體報道，伊朗代表團11日上午先會見巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）。如果美方接受伊方提出的先決條件，雙方當天下午將在伊斯蘭堡塞雷納酒店（Serena Hotel）啟動談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

