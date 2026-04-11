傳美國官員訓斥教廷駐美樞機　美方否認：會面坦誠而友好

美媒4月7日報道，在天主教教宗良十四世（Leo XIV）1月演講指國際秩序遭破壞後，美國國防部官員同月曾「召見」教廷駐美樞機皮埃爾（Christophe Pierre）訓斥。外媒報道，美國駐梵蒂岡大使與國防部近日均作出否認，國防部指是「尊重和合理的討論」，並抨擊歪曲事實的報道，美國駐梵蒂岡大使則指會面「坦誠而友好」。



梵蒂岡發言人4月10日則回應稱，他曾與皮埃爾談到此次會面，對方描述會面為「就共同關心的問題交換意見」，發言人稱「一些媒體對這次會議的報導與事實完全不符。」

這次會面指向美國國防部政策副部長科爾比（Elbridge Colby）1月22日與樞機皮埃爾（Christophe Pierre）的見面。

美媒《自由報》（The Free Press）4月7日引述曾聽取會議簡報的梵蒂岡官員指，會面涉及美方「充滿敵意的訓斥」。

2026年4月4日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿大殿（Saint Peter's Basilica）主持復活節守夜禮。（Reuters）

綜合《自由報》與天主教媒體指，在美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的5天後，教宗良十四世（Leo XIV）1月9日演講時表示「戰爭熱情正在蔓延，二戰後確立的禁止各國使用武力侵犯他國邊界的原則已被徹底破壞」，雖未點名美國，但呼籲各方遵守多邊主義和國際法。

報道指，在美國官員與樞機皮埃爾會面中，官員主張美國擁有足夠的軍事力量，以做任何想做的事，並認為教廷最好選邊站。皮埃爾原籍法國，上個月辭去梵蒂岡駐美國代表職務，此前他已擔任該職務十年。

美國國防部4月9日在社交平台X回應稱科爾比與皮埃爾展開「尊重和合理的討論」，並抨擊「嚴重虛假和歪曲事實的報道」，部門強調對教廷懷有最高敬意，歡迎繼續對話。

美國駐梵蒂岡大使伯奇（Brian Burch）4月10日也在X發聲，他稱與皮埃爾交談後確認，最近媒體對他與科爾比會面的描述屬「捏造」，他形容此次會面「坦誠而友好」。