伊朗副總統：美國代表若以「以色列優先」將不會達成任何協議

美國和伊朗代表在巴基斯坦首都伊斯蘭堡11日正式展開停火談判，伊朗政府發言人同日重申，德黑蘭並不信任美國，儘管伊方代表前往談判，但「手指仍在扳機上」。



伊朗梅爾通訊社引述政府發言人Fatemeh Mohajerani表示，德黑蘭不會「在主權權利問題上妥協或退讓」。她又表示：「我們相信對話，也秉持理性，但我們不信任美國。伊朗代表團正以極其嚴謹的態度參與這些談判。」

這次將會是美伊之間自1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後最高級的雙邊對話。在美伊代表開始談判前，率領美方談判團的副總統萬斯（JD Vance）與巴基斯里總理謝里夫（Shehbaz Sharif）會面。

美國副總統萬斯2026年4月11日抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，由巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（左）接機，準備出席與伊朗的談判。（Pool via REUTERS）

伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）11日在社交媒體上發文說，如果伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡與「美國優先」的美方代表談判，很可能達成一項對雙方乃至世界都有利的協議。然而，如果面對的是「以色列優先」的美方代表，那就不會達成任何協議，「我們將不可避免地比以往更加堅決地繼續自衛，而世界也將付出更大代價」。

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

據報，伊朗此前曾拒絕與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）談判，指二人「背後捅刀」。事前多輪與二人進行核談判，惟美國繼續對伊朗開戰。伊朗答應這次巴基斯坦停火談判，相信是基於美國答應派出副總統萬斯入談判代表。