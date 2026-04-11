路透社：伊朗穆傑塔巴臉部毀容腿受重傷　傷勢正好轉且思維清晰

路透社引述知情者說，上個月才上任的伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的臉部和腿部在美國和以色列的空襲行動中受傷，目前還在康復中。



三名接近穆傑塔巴核心圈的消息人士向路透社披露，穆傑塔巴的臉部嚴重毀容，他的一條腿或兩條腿也受了重傷。

要求匿名的消息人士說，穆傑塔巴的傷勢正在好轉，而且思維依舊清晰。其中兩名知情者稱，他通過語音會議與高級官員開會，並參與包括戰爭及與美國談判等重大課題的決策。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

這是自穆傑塔巴出任伊朗最高領袖以來，從接近其核心圈的消息人士獲得他的最新詳細資訊。路透社稱無法獨立核實消息人士的說法。

現在正值伊朗數十年來最危急時刻，與美國的高風險談判星期六（4月11日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。關於穆傑塔巴的健康情況是否允許他執掌國事引發關注。

現年56歲的穆傑塔巴，是伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子。哈梅內伊在美以2月28日發動大規模空襲首日被擊殺。

穆傑塔巴3月8日正式掌權後，伊朗當局沒有發布過他的照片、影片或錄音。他的行蹤、身體狀況、執政能力對伊朗民眾而言一直是個謎。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗常駐聯合國代表團沒有回應路透社關於穆傑塔巴的受傷情況，以及他至今沒有出現在任何照片或影像錄音中的原因。

本文獲《聯合早報》授權轉載

