施紀賢指伊朗戰爭為英國轉折點　要另謀「新出路」應對動盪世界

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）說，伊朗戰爭必須成為英國在經歷了20年危機後的一個轉折點，並承諾加強英國的經濟和軍事實力，以應對一個更加「動盪和危險」的世界。



路透社報道，施紀賢4月9日在《衛報》發表文章說，這場中東危機已導致英國燃油價格上漲，預計將進一步推高通貨膨脹並造成經濟混亂，但這必須成為英國的「一條分水嶺」。

2026年3月5日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在英國倫敦唐寧街簡報室更新中東局勢。（Reuters）

【延伸閲讀】施紀賢訪華解讀：中國成世界秩序穩定錨 西方中等強國集體向東看（點擊放大瀏覽）

+ 14

他指英國近20年來一直飽受危機衝擊，並列舉了2008年全球金融危機，以及之後的緊縮政策、英國脱歐、冠病疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭。

施紀賢說：

現在伊朗戰爭必須成為一條分水嶺，因為我們如何走出這場危機將決定我們這一代人的命運。我們不會再奢望回到2008年的世界，而是要為英國開闢另一條新道路——一條在新時代加強我們的能源、國防和經濟安全的道路。

他說：「我們不會回顧過去。我們不會試圖重現一個已經逝去的世界，我們將建設一個更強大、更安全、更有韌性的英國。」

施紀賢說：「英國不會偏離航向。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月7日宣佈，持續了六周的伊朗戰爭停火14天，以同伊朗舉行談判。但目前仍無跡象表明德黑蘭會解除對霍爾木茲海峽近乎全面的封鎖。此次封鎖已造成歷史上最嚴重的全球能源供應中斷。

【延伸閲讀】英國王室2公主驚爆曾密會愛潑斯坦 安德魯前妻還求淫媒：娶我吧（點擊放大瀏覽）

+ 10

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】