教宗良十四世批美以「全能錯覺」：祈禱和平可打破邪惡魔鬼循環

教宗良十四世（Pope Leo XIV）周六（4月11日）發表迄今為止最強烈的言辭，譴責美國和以色列在伊朗戰爭中具有「無所不能的錯覺」，並呼籲政治領袖停止戰爭，進行和平談判。



美媒指，就在美國和伊朗在巴基斯坦開始面對面談判，以及脆弱的停火協議生效的同一天，良十四世在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持晚禱儀式，呼籲所有心懷善意的人們為和平祈禱，並呼籲各自的政治領袖結束戰爭。儘管未提及美國或總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

2026年4月11日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持和平祈禱守夜及默念玫瑰經。（Reuters）

良十四世發布禱文稱，「別再一味自我崇拜和金錢崇拜了！別再炫耀權力了！別再挑起戰爭了！」

他表示，祈禱和平是「打破邪惡的魔鬼循環」的一種方式，目的是建立一個沒有刀劍、無人機或「不義之財」的上帝之國。

2026年4月11日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持和平祈禱守夜及默念玫瑰經。（Reuters）

良十四世還稱，「正是在這裏，我們能夠抵禦那種籠罩著我們的、且愈發難測和咄咄逼人的『全能錯覺』堡壘。就連上帝這個神聖的名字——那位賦予生命意義的上帝——也正被捲入關於死亡的討論之中。」

德黑蘭大主教、比利時籍樞機主教馬修（Dominique Joseph Mathieu）亦坐在教堂裏聆聽祈禱。美國外交使團副團長霍赫拉（Laura Hochla）同在場。當日美國亦舉行當地的祈禱儀式。

此前，良十四世多次發聲暗指特朗普及其官員，利用宗教來為其戰爭行為辯護。

當前，鑒於黎巴嫩南部基督教社群困境，良十四世尤其關切以色列對黎巴嫩真主黨戰爭。