教宗良十四世發表首份復活節文告　敦促各國當權者「選擇和平」

教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月5日發表復活節文告，他敦促各國領導人結束席捲全球的衝突，放棄任何攫取權力、征服或統治的圖謀。他說：「讓那些擁有武器的人放下武器！讓那些有能力發動戰爭的人選擇和平！」



良十四世周日於聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向聚集的人群表示：「我們正在對暴力習以為常，屈服於它，而且變得冷漠。對成千上萬人命的消逝冷漠以對。」他還用拉丁語、阿拉伯語和漢語在內的10種語言簡短地表達了復活節的祝福。

教宗還表示，復活節的故事——聖經記載耶穌在被釘十字架三天後復活，這表明基督「完全是非暴力的」。他呼籲：「在這慶祝的日子裹，讓我們拋棄一切對衝突、統治和權力的渴望，懇求上主賜予飽受戰火蹂躪的世界和平。」教宗也宣布，他將於4月11日重返聖殿，主持和平祈禱守夜活動。

伊朗戰爭：以色列持續空襲黎巴嫩，圖為2026年4月4日在黎巴嫩泰爾（Tyre）的情況（Reuters）

這位教宗的祝福文告中沒有提及任何具體的衝突，但他一直以來都是伊朗戰爭的公開批評者。他日前更直接敦促美國總統特朗普（Donald Trump）尋求結束戰爭的「途徑」。