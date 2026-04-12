美伊談判無成果　特朗普暗示海上封鎖　伊朗使館：只令海峽更受限

美國副總統萬斯（JD Vance）4月12日（周日）表示，美方尚未與伊朗在於巴基斯坦舉行的談判中達成共識。伊朗傳媒隨後確認雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。對此，總統特朗普（Donald Trump）雖尚未就破裂的談判進展發表正式評論，但卻在Truth Social平台轉發「海上封鎖伊朗」相關文章，暗示下一步或採取的強硬手段。



該篇名為「若伊朗不肯讓步，總統手中的王牌：海上封鎖」的文章由美國資深記者所羅門（John Solomon）撰寫，並發表在其保守派網站「Just the News」上。文章引述專家觀點，認為特朗普「完全能以更強的封鎖行動壓制伊朗對霍爾木茲海峽的控制」。

伊朗駐奧地利使館後在社交平台回應稱：「封鎖就是封鎖。它無法『開放』霍爾木茲海峽，只會對其加以限制。要走出這一自己造成的困境，唯一出路是在談判中保持開放與靈活。順應理智。」

萬斯周六在記者會上表示，美方與伊朗方面進行長達21小時的會談，不過伊朗選擇拒絕美方條件。他認為主要分歧在於伊朗拒絕放棄核計劃，他稱美方的訴求在於，需要看到證明伊朗不會尋求發展核武的證據。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

萬斯強調美國的條件「相當靈活」，稱「我們非常配合。總統告訴我們，『你們需要帶着誠意來到這裏，盡最大努力達成協議。』我們照做了，但不幸的是，我們沒能取得任何進展。」