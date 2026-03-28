加拿大部長：歐盟與CPTPP締約方同意推進數碼貿易協定

撰文：聯合早報
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加拿大國際貿易部長說，歐盟和《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）締約方同意推進達成一項「歷史性」的數碼貿易協定。

加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）星期五（3月27日）告訴路透社，當天的具體決議是，「讓我們推進數碼貿易協定的談判」。

他說：「如果這項協定能夠順利達成，這將是歷史性的。它將是人類文明史上規模最大的一項貿易協定。」

CPTPP是一個涵蓋日本、加拿大、澳洲、智利、新西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥、秘魯、英國12個國家的貿易協定。27日，歐盟和CPTPP締約方在非洲喀麥隆出席世界貿易組織（WTO）部長級會議期間舉行會晤。

西杜說，歐盟和CPTPP成員國加起來，代表著16億人口和35萬億美元（約273.7萬億港元）的經濟總量，意義重大。

歐盟在一份聲明中稱，這項協定可作為數碼貿易領域「區域對區域」的合作模式藍圖。

一名歐盟發言人說：「歐盟-CPTPP達成數碼貿易協定將是一個巨大成功。我們需要加快步伐，因為數碼貿易協定（Digital Trade Agreements, 簡稱DTAs）代表面向未來的貿易協定層級。」

這名部長說，數碼貿易協定將涵蓋電子商務、數據流動和存儲等領域，與會部長將繼續就協定的具體內容進行深入磋商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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