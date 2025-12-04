特朗普赦免民主黨籍國會議員夫婦　稱二人因反對邊境政策得罪拜登

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月3日在旗下社交平台發文，宣布赦免民主黨眾議員奎利亞爾（Henry Cuellar​）夫婦，稱二人因反對前總統拜登（Joe Biden）領導下政府主導的邊境政策而遭到不公對待，還批評極端左翼民主黨人。



特朗普在帖文中聲稱拜登利用聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）將一位本黨成員「清除」出去，他強調奎利亞爾反對開放邊境，並且奎利亞爾還批評拜登的邊境政策是「災難」，表示他們二人因「說出了真相」遭到拜登政府不公對待，「這是對美國精神的背叛」。

特朗普在帖文中發布的赦免公告中，還包括含奎利亞爾的女兒們寫給自己的求情信內容，其中請求特朗普對奎利亞爾給予「同情與寬恕」。

美媒引述司法文件，奎利亞爾與妻子在去年被控於2014年底至2021年11月期間，收受兩國境外機構近60萬美元的賄賂。奎利亞爾則否認指控，堅稱自己與妻子無辜。奎利亞爾於2004年首次當選眾議院議員，並在近期的初選中擊敗競爭對手。