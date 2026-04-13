特朗普宣布封鎖霍爾木茲海峽　中國不會接受美軍的海上攔截

美伊代表團在巴基斯坦經過21小時的談判後不歡而散，美國總統特朗普4月12日隨即宣佈美國海軍將開始阻止任何船隻進出霍爾木茲海峽。

「在某個時候，我們會恢復到『所有船隻都可以進出』的狀態。伊朗僅僅通過說一句『那裏某個地方可能有水雷』，就阻止了這種情況的發生。」他指責，伊朗的做法是對全世界的敲詐勒索，而美國不會接受勒索。

特朗普稱，他已指示美國海軍，在國際水域中搜尋並攔截每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。任何支付「非法通行費」的人，都不會在公海上獲得安全通行。「我們還將開始清除伊朗在海峽中佈設的水雷。任何向我們或向和平船隻開火的伊朗人，都將被徹底摧毀！」

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

4月12日當天，美國中央司令部也在社交平台發表聲明稱，根據總統公告，美國中央司令部部隊將於美國東部時間4月13日上午10時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

聲明指出，此次封鎖將對所有國家進出伊朗港口及其沿海地區的船隻一視同仁，其中包括位於阿拉伯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。對於經由霍爾木茲海峽往返非伊朗港口的船隻，美國中央司令部部隊不會阻礙其航行自由。

美國之所以急於和伊朗停火談判在於伊朗封控霍爾木茲海峽，全球能源價格上漲，中期選舉年的特朗普政府面臨通脹壓力，重開霍爾木茲海峽是美國的首要目標。美國反對伊朗控制霍爾木茲海峽，反對伊朗收費，甚至提議和伊朗共同管理霍爾木茲海峽，但被伊朗拒絕。很簡單，伊朗認為霍爾木茲海峽處於伊朗的領海，伊朗擁有完全的主權，不接受美國的脅迫共管。（編按：伊朗方面曾傳出與擁有海峽南岸的阿曼攤分通行費。）

2026年4月10日，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府公布在華盛頓特區郊外建造一座高250英呎（約76米）「新凱旋門」的設計方案，以慶祝今夏美國建國250周年。而法國歷史悠久的凱旋門（高164英呎，約50米）。特朗普曾誇口稱它將是「所有拱門中最大的」。

在談判結束之後美國宣佈封控霍爾木茲海峽，並且封鎖伊朗海上港口。這是對於伊朗拒絕讓渡霍爾木茲海峽管控權的報復。相當於給伊朗關了禁閉，封死伊朗的海上石油貿易，且封死伊朗的海上進出口。

美國看似是不接受伊朗的控制權，是替天行道，實際上是海盜作風。

美國的這一招看似是給伊朗一個耳光。實際上給霍爾木茲海峽又加了一把鎖。這就像是盜賊偷車，當主人加了一把防盜鎖後，偷車賊埋怨車主加鎖，索性也加了一把鎖。車主加鎖是為了防止被偷，盜賊加鎖是為了讓主人沒法用車。

美軍若攔截向伊朗繳費的船隻，相當於逼迫各國船隻不得向伊朗繳費。如果其他國家認可伊朗的收費，願意花錢通行，美國憑什麼不認可？是否向伊朗繳納通行費是各國船隻的自由，特朗普指責伊朗收費是海盜行為，那美國的行為又算得了什麼？霍爾木茲海峽和美國有何相關，憑什麼必須按照美國的要求行事？

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

伊朗明確宣佈霍爾木茲海峽允許民用船隻通過，但是美國和以色列等敵對國家的船隻軍艦不能通過。本來這是美國以色列和伊朗的糾紛，伊朗的意思是拒絕美國以色列進入。美國為了報復直接宣佈不允許和伊朗相關船隻從海峽裏邊出來。伊朗的行為傷害的只有美國和以色列等敵對勢力，而美國的行為傷害的是和伊朗有貿易往來的所有相關方。

美國憑藉其海軍艦隊控制了世界上80％的海洋，根本不懂得尊重其他國家的主權。其做法相當於強迫伊朗必須免費開放海峽。

伊朗早就被美國製裁得體無完膚，敢和伊朗有經貿往來的國家，數一數二的就是中國。根據公開數據，​中國是伊朗石油出口的核心市場​，佔其出口總量的80%-90%。具體來看：2025年數據​是伊朗日均出口原油約220萬桶，其中90.5%運往中國​，即每日約199萬桶。有數據顯示2026年2月中國平均每日接收138萬桶伊朗原油，佔其海運出口的80%以上​。

圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

美國封鎖伊朗海上港口受到影響最大的很可能是中國。中國是否允許中國船隻接受美國海軍的海上盤查？美軍是否敢攔截從伊朗港口進出的中國船隻？

如果伊朗通過其他的通道重新打開貿易局面，那麼美國海軍的封鎖將會無效，那屆時美國是否會成為封控霍爾木茲海峽的歷史罪人，自絕於國際社會？

早在2025年2月中國和伊朗的陸上鐵路貨運班列就已經開通。「中國西部—中亞五國—伊朗」的全新物流通道，相較於傳統海路運輸，可節省約半個月時間，更關鍵的是全程途經國家均非美國盟友，能使美國試圖通過軍事力量阻斷貿易的企圖落空。中伊鐵路聯運直接回應了美國持續加碼的制裁威脅。

2026年3月31日，中國香港籍大型集裝箱船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）成功通過霍爾木茲海峽。圖為船舶數據網站顯示兩艘船已通過海峽。（HiFleet）

早在2019年就有報道稱，伊朗和巴基斯坦正規劃一條陸地石油管道，有了這個管道，伊朗的石油就能避開美國的海上封鎖，從巴基斯坦通向東亞以及東南亞地區，而伊朗的主要客戶正好全部都在這些區域，能解決美國的圍堵問題。如果伊朗通過巴基斯坦轉運石油的通道開通。巴基斯坦的沿岸港口恐怕將成為全新的世界石油轉運中心。

美國和伊朗的21小時談判雖然沒有成果，但談判並沒有完全破裂。特朗普宣佈也封鎖霍爾木茲海峽是為了持續加碼施壓伊朗。對伊朗來說，開闢全新的貿易通道需要時間。對美國來說，重開霍爾木茲島迫在眉睫，和中國在霍爾木茲外海鬧僵也非其本意。

美伊互相加碼，但都有不能承受之重。中國既不會接受美國的海上霸權攔截，也不會樂見伊朗向美國霸權低頭。前不久中國發揮幕後角色遊說伊朗重返談判桌，現如今中國會如何說服美伊各讓一步才是關鍵。