特朗普：即時封鎖霍爾木茲　伊朗人若開火將被「炸進地獄」

美國伊朗伊斯蘭堡會談未能達成協議，美國總統特朗普（Donald Trump）當日在社交平台Truth Social上表示，美海軍將即時阻止任何船隻出入霍爾木茲海峽，並在國際水域搜查並扣押每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。任何膽敢向美方或者和平船隻開火的伊朗人將被「炸進地獄」。



特朗普表示，雙方會談「進行得不錯」，就大部分議題達成共識，但唯一未能就核問題達成一致。他稱：「封鎖很快會開始，其他國家也會參與。伊朗不會因其非法敲詐行為獲利。」

他表示，伊朗始終阻礙海峽開放，稱「某個地方可能埋有地雷」，而其位置只有伊朗知道。他稱：「這是世界性的敲詐，各個國家領導人，尤其是美國，絕不會被敲詐。」

他又指：「伊朗比任何人都清楚的知道如何結束目前形勢，他們已經遭受重創，他們的海軍沒了，空軍沒了，防空和雷達系統也成了擺設，哈梅內伊以及大部分的領導人都已身亡，全都是因為他們的核野心。」

特朗普稱，美方將繼續推動談判，但同時已準備好「全副武裝（LOCKED AND LOADED）」。他再次表示，伊朗「絕不會擁有核武器」。