特朗普封鎖霍爾木茲海峽在即　亞洲盟友及中國或受拖累

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的舉動，可能加劇亞洲依賴能源進口的經濟體所面臨的經濟危機，其中包括美國在該地區的盟友及中國。



據彭博社報道，彭博經濟研究分析師韋爾奇（Jennifer Welch）等人在一份報告中寫道：「對全球經濟和市場而言，最新事態發展再次將焦點轉向下行風險，意味著油價上漲，經濟增長將受到更大衝擊，通脹也將進一步上升。」

全球基準布蘭特原油價格周一（4月13日）一度上漲8.6%，升破每桶103美元（約806.72港元）；歐洲天然氣期貨價格也一度飆升近18%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後，周一（4月13日）油價升破每桶104美元。（Trading Economics）

特朗普周日（12日）宣布，美軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽。

據法媒報道，美國中央司令部在社媒宣布，將於周一（4月13日）格林尼治標準時間下午2時開始封鎖伊朗海灣港口。

美國中央司令部說，這次封鎖將對所有進出伊朗港口及沿海地區的船隻一律適用，包括位於阿拉伯灣和阿曼灣的全部伊朗港口。

美國和伊朗周末在巴基斯坦伊斯蘭堡德進行長達21小時馬拉松式談判，但未能就結束戰爭取得突破。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

彭博社報道，包括日本和韓國等美國盟友在內的亞洲國家，所使用的能源中，超過80%通常經由霍爾木茲海峽運輸。

亞洲各國政府正加緊安排替代石油和天然氣供應，同時通過上調空調設定溫度等措施減少能源使用，並推出一系列舉措，以緩解對消費者和企業的衝擊。

與伊朗有關聯的油輪，以及包括中國在內的其他國家油輪，一直在通過霍爾木茲海峽，而這些船隻正是封鎖的主要對象。

在特朗普計劃於5月中旬訪華前，北京可能會尋求向華府施壓，促使其解除封鎖。彭博經濟研究分析師指出，如有需要，中國可能會利用其在關鍵礦產領域的主導地位作為籌碼。

2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

另據路透社和財新網報道，三艘油輪於周六（11日）通過霍爾木茲海峽。其中兩艘中國油輪是中遠海運集團旗下的「遠珍湖」號，以及另一中國國企旗下的「河榮海」號，分別載滿伊拉克和沙烏地阿拉伯原油。

據悉，這兩艘中國油輪從美伊開戰後就滯留在波斯灣海域。「遠珍湖」號預計5月1日抵達寧波舟山港，「河榮海」號的目的地則不明。

另一艘通過海峽的油輪是懸掛利比利亞國旗的「塞里福斯」號，據悉是馬來西亞向伊朗申請批准通過霍爾木茲海峽的七艘船隻之一。

這相信是美伊達成停火協定後首批離開波斯灣的船隻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

