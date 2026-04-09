化肥外交｜美國襲伊朗引發能源危機　反送中國兩張重要外交牌

伊朗戰局導致能源供應短缺衝擊化肥供應鏈，造成潛在全球糧食危機。冠病疫情結束不到三年，類似全球口罩短缺的慌張局面再次上演，只不過，換成不同產品的供應鏈拉響警報。



這個亂局，讓中國這個全球第二大肥料出口國，以及亞洲其中一個重要的燃料出口國，至少手握化肥外交、燃料外交兩張牌。

中國是全球第二大肥料出口國，這讓中國在亂局中擁有外交底牌。（Getty Images）

戰局拖得越久，越暴露美國的中東戰略混亂，不僅自陷泥沼，也把全球拖入能源和肥料危機。中國提前做好能源和糧食生產佈局，自己不慌，可加大與他國合作，補上化肥和燃料缺口，為世界提供更多穩定性。

中國總理李強3月底在發展高層論壇中強調，中國是「確定性基石」和「穩定性港灣」。外交部長王毅3月初在中國兩會外長記者會上，也稱中國外交「為動盪世界提供了最寶貴的穩定性和確定性」。

中國穩定出口資源 促使東南亞向北京靠攏▼▼▼

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然而，北京或出於自身龐大內需考量，當下並未乘勢力推化肥外交或燃料外交來凸顯全球「穩定錨」角色。

英媒引述消息報道，中國在伊朗戰爭爆發後，限制化肥與燃料出口。

路透社則報道，中國態度含糊，未公開承認有關出口限制的報道，因為正致力於保護本國經濟免受衝擊。所以，與中國走得近的國家，也不保證就能獲得穩定的肥料和燃料供應。

3月間，馬來西亞種稻農民因中國限制化肥出口，導致尿素（氮肥）價格上漲逾50%而面臨減產。馬國政府表示，作為棕櫚油主要出口國，正採取措施保障化肥供應，因中東衝突及中國出口限制推高了原材料成本，導致國內供應短缺。

路透社引述「中國-全球南方項目」聯合創辦人歐蘭德說：

中方或會提供一些象徵性援助，若說要與他國分享任何具備實質意義的糧食、能源或其它資源儲備，概率極其渺茫，甚至是完全不可能。

中國外交部3月19日回應路透社提問時說，願同東南亞國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。中國是化肥生產和消費大國，也是國際化肥貿易的重要參與者。在滿足國內需求的同時，部分化肥出口國際市場。

中國雖未在全球危機中大力輸出資源儲備，但手中的牌，顯然已轉變為具地緣政治意涵的戰略資源。霍爾木茲（Hormuz）海峽被封堵後， 高度依賴中東油氣供應的東南亞國家首當其衝。

馬來西亞政府宣佈，公務員將從4月15日開始居家辦公，以節約燃油。多家越南航空公司宣佈削減國內和國際航班數量，有的航司削減幅度甚至超過50%。柬埔寨一度有超過2000家油站關閉或暫停營業。菲律賓更是全球首個宣佈進入能源緊急狀態的國家，政府部門的工作時間改為每周四天。

菲律賓是全球首個宣佈進入能源緊急狀態的國家。（Getty Images）

菲中兩國因南中國海主權紛爭鬧僵已久，總統小馬可斯（Marcos）3月底時突然表態，稱隨着全球地緣政治格局持續變化，菲中關係可能不得不「重置」。他還說，中東局勢不斷升級，導致全球石油和能源危機，可能成為菲律賓在南中國海聯合能源勘探問題上達成協議的「契機」。

菲律賓農業部長勞雷爾與中國駐菲大使井泉會面後說，中國向菲律賓保證不會限制對菲出口化肥；中方則只提一句：雙方就農業領域合作進行交流。中菲接着還召開南中國海問題雙邊磋商機制會議與新一輪外交磋商。

中菲關係長期處於冰點，沒想到一場能源危機帶來融冰契機，手中有牌的北京毫無疑問完全佔據主動。追根溯源，這個契機還是特朗普給的。即使中菲最終沒達成重大協議，至少證明看似無解的僵局，只要有足夠的動力仍可被攪動。

中國提前築牢能源、糧食和肥料安全防線，證明尋求戰略自主的決定完全正確，不僅為自身打造緩衝空間，還可對外議價；反觀美國襲擊伊朗不僅遲遲無法達至政權更迭，還讓對方把霍爾木茲海峽當困獸之鬥的籌碼，全球一起被拖下水，華盛頓也難找下台階，形成鮮明對比。

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新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）亞細安研究中心在伊朗衝突開打之前，展開一項最新調查，問如果被迫在中美之間選邊站，亞細安應選擇哪一方？結果完全沒讓人意外。

北京第二次獲得亞細安成員國更多青睞，支持率達52%， 比2024年首獲優於美國的支持率高出1.5個百分點。美國則在2020年至2023年、2025年獲更多國家支持。

雖然報告顯示，中國對亞細安而言，仍是最具影響力的經濟（55.9%）和政治戰略（40.0%）大國，但在維護基於規則的國際秩序方面，中國獲得的區域信任度僅為13.6%。對於中國作為「全球南方」戰略領導者的看法，亞細安各國普遍持謹慎樂觀態度，遠未形成壓倒性認可。

從中東戰火引發全球產業供應鏈緊張局面看，中國採取「自己先戴好口罩才能救人」的原則，國內需求擺在國際合作之上，這無可厚非。至於是否被視為戰略領導者，那是後話了。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】