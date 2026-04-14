「最後警告！」伊朗革命衛隊喊話　驅逐美軍艦驚險畫面曝光｜有片

美軍4月11日宣布，在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）展開排除水雷的行動後，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）全程追蹤美軍軍艦，曾向在該海峽停泊的一艘美國驅逐艦發出警告：「這是最後一次警告，這是最後一次警告。」伊朗革命衛隊事後表示，在發出「最後警告」後，成功驅逐這兩艘美軍軍艦，迫使它們駛離霍爾木茲海峽。伊朗其後公布監控畫面與喊話錄音。



伊朗革命衛隊發布驅逐美軍軍艦時發出警告的畫面與錄音：

美國中央司令部（CENTCOM）在網上發文表示，4月11日起開始為霍爾木茲海峽的掃雷行動做準備，兩艘美國海軍導彈驅逐艦隨即展開行動。

「小法蘭克·E·彼得森號驅逐艦」號（DDG 121）和「米高·梅菲號驅逐艦」（DDG 112）穿越霍爾木茲海峽，並在阿拉伯灣執行任務，這是確保海峽徹底清除伊朗衛隊此前布設的水雷的更廣泛任務的一部分。

從伊朗革命衛隊發布的錄音中可以聽見，革命衛隊海軍在霍爾木茲海峽與美國驅逐艦發生對峙，命令美國艦艇「立即改變航道返回印度洋」，否則將被「列為攻擊目標」，並在威脅開火前發出「最後警告」。

美軍軍艦回應道：「我們將按照國際法通過。我無意挑戰你們，我並且打算遵守我國政府的停火協議。」

伊朗革命衛隊海軍其後否認美國艦艇有通過霍爾木茲海峽。

革命衛隊在聲明中表示：「伊朗革命衛隊海軍全面、權威地管理霍爾木茲海峽的情報控制權，只有非軍用船隻才能根據特定規定獲得通行許可。」