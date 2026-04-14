特朗普：伊朗致電稱希望達成協議　前一天34船通過霍爾木茲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日在白宮對媒體稱，伊朗方面當天早上致電美方，表示希望達成協議。但他強調，不會接受任何允許德黑蘭擁有核武的協議。他又揚言，在解決伊朗問題後，可能會順道去古巴。伊朗國防部發言人同日表示，特朗普任何軍事干預霍爾木茲海峽和阿曼灣的企圖都將失敗。



圖為2026年4月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮透過外賣平台DoorDash收取麥當勞食物。（Reuters）

特朗普指出，如果伊朗在停火結束前未能達成協議，「那對他們來說不會是件愉快的事情」。記者追問他此前所指「整個文明將會消亡」的說法是否依然成立，特朗普稱：「不想對此發表評論，但那對他們來說不會是件愉快的事情。」

特朗普表示，談判因核問題陷入僵局，又稱已開始封鎖霍爾木茲海峽的船隻，且「其他國家」正提出協助美國對伊朗港口實施封鎖，但未具體說明是哪些國家。他又稱，美國並不需要其他國家，但「他們已經提出提供協助」，相關內容可能會在14日公布。

另外，特朗普同日在社交媒體上發文說，前一天有34艘船隻通過了霍爾木茲海峽，是近段時間以來單日通行船隻數量最多。