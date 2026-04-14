特朗普白宮門口收外賣宣傳政策　向外賣員俾100美元貼士｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（4月13日）安排一名DoorDash外賣員以拍真人騷方式，將麥當勞餐品送到白宮橢圓形辦公室，並給對方100美元小費（約783港元），以宣傳一項小費收入退稅政策，期間亦為「褻瀆神明」AI圖爭議辯護。



媒體全程拍攝身穿「DoorDash奶奶」T恤的外賣員西蒙斯（Sharon Simmons）抵達橢圓形辦公室，特朗普還反問記者：「這不像擺拍，對吧？」事實上，進入白宮需提前審批和背景調查，此次場景明顯經過事先安排。

特朗普此舉意在推廣去年夏天獲批的稅收政策條款，該條款允許小費收入者暫時扣除部分聯邦稅，最高可扣2.5萬美元（約19.58萬港元）。目前正值報稅截止日期臨近，白宮借此加大政策宣傳規模。

給完小費後，有記者詢問特朗普是否發布過將自己描繪成耶穌基督的照片。特朗普則回應稱照片與紅十字會相關，自己以為扮演的是醫生，並指責「只有假新聞才會編造這種東西」。

2026年4月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上發布一張把自己描繪成耶穌基督的照片，但特朗普稱並非可刻意描繪，以為自己扮演的是醫生。（Truth Social）

據悉，特朗普向來偏愛麥當勞，他曾多次借其達成政治目的。西蒙斯接受記者採訪時表示小費稅減免政策改變了其生活，並稱去年1.1萬美元小費支付了丈夫的癌症治療費。