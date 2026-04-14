加拿大執政自由黨補選獲多數席位　助卡尼鞏固權力應對特朗普威脅

加拿大總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨（Liberal Party）4月13日（周一）於補選中獲得議會多數席位，使該黨在擁有343個席位的下議院中佔據173席，進一步鞏固卡尼的執政權力，使其無需依靠反對黨的支持就能通過立法。



綜合外媒報道，此次補選勝利是在部分反對黨成員倒戈下實現。過去五個月中，有5名反對保守黨（Conservative Party）議員加入卡尼領導的自由黨，助力執政黨在議會中獲多數席位。

2026年4月9日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在魁北克省特雷邦補選前夕，與自由黨候選人Tatiana Auguste一起參觀一家當地商店。（Reuters）

多數席位將使得卡尼得以更順利推動自己的施政議程。該議程主要着重於反擊特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施與吞併威脅，並降低加拿大對其南方鄰國的依賴。

自卡尼於去年3月在前總理杜魯多（Justin Trudeau）因民望下滑辭職接任以來，他已成為全球反對特朗普「美國優先」以及經濟威脅的最有力聲音之一。卡尼今年1月在出席達沃斯論壇期間，警告稱以規則為基礎的國際秩序即將終結，並呼籲中等強國團結起來。

2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表講話。（Reuters）

卡尼領導加拿大的地位或將至少持續至2029年——屆時該國將舉行下一屆全國大選。聯邦政府上一次在國會中取得多數席次，則要追溯到2015年至2019年杜魯多執政期間。