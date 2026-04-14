日本自衛隊員帶刀闖入中國駐日使館　再遭警方逮捕

日本警方再次逮捕3月帶刀闖入中國駐日本大使館的日本陸上自衛隊官員村田晃大。



據日本共同社報道，東京警視廳周二（4月14日）以在使館院內持有刀具、涉嫌違反《刀槍法》為由，再次逮捕了上月闖入中國駐日大使館院內的日本陸上自衛隊三等陸尉、23歲的村田晃大。

據《日經》中文網報道，村田晃大於3月24日上午攜帶18厘米刀具闖入中國使館。村田聲稱，闖入使館是為了向中國大使表達「希望停止強硬言論的意見」，如果意見不被接受，他打算自殺。

日本內閣官房長官木原稔3月25日在記者會上對此表示：「本應遵守法律的自衛隊員卻因涉嫌非法闖入被捕，實在令人感到遺憾」。

2026年3月24日，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。疑犯供稱，闖入是為了請求中方不要發表針對日本的強硬言論，若不獲接受以刀自殺。日媒指疑犯是陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，他從宮崎出發前往福岡，再轉乘新幹線抵達東京，並在銀座購買刀具。（網絡圖片）

事件發生後，中國外交部表示「深感震驚」，並稱涉事自衛隊官員威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。

中國外交部發言人林劍3月25日在例行記者會上透露，中國駐日使館正與日本警方協調後續處理事宜，不法之徒已移交日本警方。

共同社報道稱，因闖入中國駐日本大使館院內、被東京警視廳以闖入建築物的嫌疑逮捕的村田晃大，在3月26日被移送檢方。

本文獲《聯合早報》授權轉載

