中國外交部：俄羅斯外長拉夫羅夫4.14起一連兩日訪華

中國外交部發言人4月13日（周一）宣布，應中國外長王毅邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於4月14至15日一連兩日對中國進行正式訪問。



外長王毅此前4月5日應約同拉夫羅夫通電話，就當前中東形勢交換意見。王毅表示解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

2025年2月20日，俄羅斯外長拉夫羅夫在南非約翰內斯堡出席二十國集團(G20)外長峰會期間，與中國外交部長王毅會晤。（Reuters）

王毅表示中俄作為聯合國安理會常任理事國，應在大是大非問題上體現公道，採取客觀平衡做法，並爭取國際社會更多理解和支持。王毅稱，中方始終主張通過對話談判政治解決國際和地區熱點問題，當前中東局勢仍在惡化、戰事還在升級，解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

拉夫羅夫則表示俄方對中東形勢持續升級高度關切，關於當前戰事和霍爾木茲海峽問題，俄方主張必須立即停止軍事行動，回歸政治和外交軌道，解決衝突產生的根源。