伊朗｜貝森特：中國囤積石油非可靠夥伴　中方籲先停止軍事行動

美國財長貝森特（Scott Bessent）4月14日（周二）向中國作出批評，指控中國在伊朗戰爭期間囤積石油並限制部分商品出口，是一個不可靠的全球貿易夥伴。貝森特指，中國現時的做法與其在新冠疫情期間限制醫療物資出口的做法如出一轍。



據路透社報道，貝森特告訴石油生產商，他已就此問題與中國官員進行溝通。他拒絕回應這場爭端是否會影響美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月中旬的訪華計劃，但他表示，特朗普和中國國家主席習近平保持非常良好的工作關係。

當談到特朗普的中國行時，貝森特表示：「我認為這次訪問傳遞的訊息是穩定。自去年夏天以來，兩國關係一直保持高度穩定；這種穩定是自上而下的，我認為保持溝通是關鍵。」

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

與此同時，貝森特批評了中國在伊朗戰爭期間的行為，這場戰爭導致油價在過去一個半月上漲高達50%，並引發供應鏈中斷。

貝森特表示：「過去五年裏，中國三次成為不可靠的全球貿易夥伴；一次是在新冠疫情期間，他們囤積醫療產品；另一次是在稀土問題上。」他指的是北京2025年威脅限制稀土出口。

他指出，如今中國非但沒有幫助緩解伊朗關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）造成的全球石油供應短缺，反而還在囤積更多石油。

中國戰略石油儲備規模已與國際能源總署32個成員國的總儲備大致相當，但仍持續購買石油。貝森特說：「他們一直在購買，一直在囤積，而且已經切斷了許多產品的出口。」

4月14日，美國軍方開始封鎖離開伊朗港口的船隻，國際油價再次飆升至每桶100美元以上，現時沒有跡象顯示霍爾木茲海峽會迅速重新開放。

貝森特向記者表示，美軍封鎖行動將確保中國或其他國家的船隻無法通過霍爾木茲海峽。 貝森特重申：「他們將無法獲得石油。他們可以獲得石油，但不是伊朗石油，中國購買了超過90%的伊朗石油，約佔中國年石油進口量的8%。」

2026年4月14日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在國際金融協會（Institute of International Finance）活動上發表講話。（Reuters）

報道引述中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，全球能源市場面臨的短缺根源在於「中東地區的緊張局勢」，並呼籲立即停止在該地區開展的軍事行動。

劉鵬宇強調：「當務之急是立即停止軍事行動，防止中東動盪局勢進一步影響全球經濟」，並補充說，中國一直在積極努力結束衝突，並將「繼續發揮建設性作用」。