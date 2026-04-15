路透：美國不會延長伊朗石油制裁豁免

路透社星期二（4月14日）引述兩名美國政府官員的話報導，美國不會延長4月19日到期、對伊朗海上石油的30天制裁豁免。



美國官員透露，一項針對俄羅斯石油的類似制裁豁免已在上週末悄然到期。

其中一名美國官員說，這說明美國財政部將向伊朗「全力推進經濟怒火行動」（Economic Fury）。這個「怒火」用詞明顯與美國向伊朗發動的「史詩怒火」行動相呼應。

特朗普（Donald Trump）政府長期以來說，美國對伊朗核計畫以及它對中東地區武裝組織的支援給予「極限施壓」，儘管受制裁的伊朗石油仍繼續流入中國。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上月說，美國財政部3月20日發佈的豁免，允許約1億4000萬桶伊朗石油流入全球市場，有助緩解美以伊戰爭期間的能源供應壓力。這項豁免將於4月19日到期。消息人士稱，美國並沒有續簽4月11日到期的俄羅斯海上石油豁免。

這意味着，特朗普政府利用制裁豁免來釋放更多石油供應、降低自美以伊戰爭爆發後全球能源價格飆升的爭議性措施將不會延長。

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會見記者。（Reuters）

美國兩黨議員都曾抨擊政府，這些制裁豁免實際上是讓伊朗和俄羅斯經濟得益。

不過，其中一名消息人士說，華盛頓有一系列懲罰措施，可以針對與伊朗進行非法活動，例如購買伊朗石油的機構，包括次級制裁。

他說：「除此以外，聯合國對伊朗恢復制裁，加上伊朗試圖以看似合法的活動為幌子進行非法行為的歷史，與德黑蘭的任何活動都可能觸發額外的制裁。」

一名消息人士稱，美國財政部14日加大了對一些國家和政府的施壓。這些國家和政府所在的銀行被美國指控協助資金流入伊朗。美國財政部已致函中國、香港、阿聯酋、阿曼，指明了允許伊朗進行非法活動的銀行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

