封鎖霍爾木茲海峽｜美國已經沒招，下台階需要過程更需要技巧

美軍4月13日開始封鎖霍爾木茲海峽，這是美伊第一次談判無果之後美國採取的報復措施。之前4月7日美伊決定談判之前，當時美國總統特朗普（Donald Trump）曾威脅讓伊朗文明將徹底消亡，永不復返。而如今談判破裂之後，特朗普卻採取的是「鎖上枷鎖」的措施。和之前的毀滅性言論相比，動靜着實不算大。

伊朗扼守霍爾木茲海峽，美國除了封鎖還能想出其他的辦法嗎？繼續轟炸伊朗不現實，地面進攻更不現實。如果能夠動武，美國就不會耍嘴皮，如果能耍嘴皮，就不會耍無賴。鎖上加鎖，是美國能夠採取的僅有報復舉措，已經沒有招了。

根據媒體報道，在談判中，美國曾提出要和伊朗共同維護霍爾木茲海峽，收取的費用美伊「平分」。早前也有報道稱美國提出與伊朗雙邊共管海峽的設想，打算依靠兩國私下協商劃定通航規則。從美國的提議看，美國對於伊朗扼守霍爾木茲海峽一點辦法也沒有。承認伊朗在霍爾木茲海峽的權力，尋求和伊朗共治霍爾木茲海峽，本身就說明美國輸了上一局，陷入了被動局面。

2026年4月13日，美國中央司令部（Centcom）在X平台上發布美軍封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）聲明。（X@CENTCOM）

打不過就加入。這是特朗普的算計。只不過被伊朗拒絕了。封鎖霍爾木茲海峽，是美國被拒後出的損招。海上封鎖伊朗，讓伊朗不能通過一夫當關獲利，是在倒逼伊朗分享權力，承認美國的作用哪怕是破壞性作用。但凡美國還有其他的辦法，這樣的無賴招數也不會出現。

表面上美國海軍已經開始在外圍封鎖霍爾木茲海峽，實際上如果美軍能夠解決問題的話，特朗普會尋求和伊朗談判嗎？這就自相矛盾。

不等伊朗反對美國封鎖，國際社會反對美國封鎖霍爾木茲海峽的聲音就比比皆是。美國的北約盟友已經明確表示：恕不奉陪。沙特阿拉伯正向美國施壓，要求其放棄封鎖霍爾木茲海峽並重返談判桌。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

如果能夠通過繳納過路費解決問題，不少國家也這樣做，是美國從中作梗，讓問題的解決變得更復雜。這一局站國際社會對立面的是美國。美國的無恥無賴，為了一己私利捆綁整個國際社會的強盜作風再次暴露無遺。美國的封控行為能否長久未可知。

美國和伊朗的談判，本質上是過去一個多月戰爭勝負在談判桌上的呈現。美國沒有辦法征服伊朗，這是基本的事實，特朗普急於脱身也是基本的事實。如果談判破裂，特朗普會決定重返戰爭嗎？百分之九十的概率是不會的。特朗普好不容易抓到了結束伊朗戰事的機會，不會放棄的。除了以色列，美國的歐洲盟友中東盟友們無不希望美國停火。

因此，達成協議徹底停火是大概率事件。談判不過是台階，展現強硬封鎖霍爾木茲海峽，很可能是事態發展過程中的波折。特朗普需要時間也需要一定的節奏下台階。打伊朗失敗了是事實，但接受失敗需要時間更需要技巧。