霍爾木茲海峽被封　一艘美國制裁中國油輪駛出波斯灣後又遭勸返

一艘遭美國制裁的中國油輪「Rich Starry」於4月12日通過霍爾木茲海峽並駛出波斯灣，又於4月12日遭到勸返。



據路透社4月14日引述LSEG、MarineTraffic及Kpler的航運數據顯示，該艘掛有馬拉威（Malawi）國旗的中型油輪載有約25萬桶甲醇，此前在阿聯酋的哈姆里耶港裝載貨物。

該油輪的船東為上海軒潤航運有限公司（Shanghai Xuanrun Shipping），該公司因與伊朗進行交易而遭美國制裁。

圖像顯示中國油輪「Rich Starry」北京時間2026年4月14日13:30時所處位置。（MarineTraffic）

資料圖片：通行船隻所屬船東上海軒潤航運有限公司（chinashipbuild）

同日，另一艘被美國制裁的油輪「Murlikishan」也駛入海峽。該小型油輪目前空載，預計將於4月16日在伊拉克裝載燃料油。

圖像顯示中國油輪「Rich Starry」北京時間2026年4月15日11:00時所處位置。（MarineTraffic）

航運數據顯示，Rich Starry」號在周三離開波斯灣後，又於周三（4月15日）返回霍爾木茲海峽，未能突破美國對停靠伊朗港口船隻的封鎖。

美國中央司令部表示： 「在最初的24小時內，沒有船隻突破美國的封鎖。」並在X上補充說，有六艘船遵照美軍的指示掉頭重新進入伊朗港口。