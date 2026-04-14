特朗普封鎖霍爾木茲純屬表演　美國伊朗談成協議其實沒有懸念？

美國對霍爾木茲海峽周邊伊朗港口和海岸船隻進出的所謂「封鎖」，在香港時間4月13日晚上10時已經落實。任何未經授權的船隻都可能會遭到攔截、驅逐及扣押。目前，大家也不太清楚美國海軍具體如何執行此等封鎖。《華爾街日報》稱美國正動用15艘軍艦進行相關任務，但美國中央司令部並沒有向查詢的其他媒體提供細節。

雖然伊朗的海軍已被美國全面清掃，但革命衛隊（IRGC）還有可以攻擊美國軍艦的小艇，防不勝防。特朗普（Donald Trump）自己也特別提到這些快速攻擊小艇，聲言會用此前美軍在加勒比海和太平洋東岸擊沉疑似販毒小艇的方式去對付它們。

特朗普封鎖霍爾木茲海峽的考量非常簡單。在停火之前，幾乎只有伊朗的石油能夠順利從波斯灣出口。如果美軍插手將伊朗自己的石油出口也封鎖掉，這將能對伊朗經濟構成壓力，迫使伊朗在談判桌上作出更大的讓步。

「升級主導權」有改變嗎？

不過，回顧歷史，在2018年特朗普單方面退出伊朗核協議之後，到2019年，伊朗的每日原油出口量已經由前兩年的180萬桶跌至50萬桶，2020年再跌至45萬桶，要到2023年，伊朗的原油出口量才重上過百萬桶關口。當中的幾年來，伊朗也捱得過去，特朗普有耐力封鎖霍爾木茲海峽幾年嗎？

本世紀以來的伊朗每日原油出口量。（MacroTrends）

而且，短期內，伊朗在馬來西亞、中國等地尚有離岸原油庫，總量可能有六七千萬桶，甚至更多，相當於至於約一個半月的伊朗原油出口量。要跟特朗普消耗到盛夏時節，伊朗有足夠的本錢。

同時，跟2018年之後的情況不同，如今伊朗還是處於戰爭狀態，如果美軍的封鎖真的傷及伊朗船隻，伊朗隨時可再針對海灣國家作出軍事報復。而再次攻擊被困波斯灣的他國油輪，也是其中一種辦法。另外一種做法就是策動也門胡塞組織干擾紅海海口曼德海峽（Bab El-Mandeb）的商船。

（Google Map）

目前，沙特已將大約500萬桶的原油經由管道輸往紅海港口運出。如果紅海航運也受到阻礙，全球原油供應將會進一步受壓，沙特的僅餘石油出口渠道也將失去。《華爾街日報》就報道，沙特正在促請美國停止封鎖霍爾木茲海峽、重返談判桌。

而說時遲那時快，伊朗在美國的封鎖生效之際，就已經派出了一艘受美國制裁、本來從伊朗布什爾港（Bushehr）出發的油輪「Elpis」號穿越霍爾木茲海峽，如今該輪已身處阿曼灣。這將成為美國封鎖的第一個考驗。到底美軍會否把船攔截拘押？伊朗又會作出何種反應？

一艘受美國制裁、本來從伊朗布什爾港（Bushehr）出發的油輪「Elpis」號穿越霍爾木茲海峽，如今該輪已身處阿曼灣。（MarineTraffic）

另一個考驗則是一艘中國油輪「Rich Starry」號。此船也剛剛在美國封鎖生效之後通過霍爾木茲海峽。雖然「Rich Starry」是從阿聯酋的港口開出，並非來自伊朗港口，但其穿越海峽的路線卻沿着伊朗海岸走，似乎是另一艘向伊朗交了通行費，或者至少得到伊朗允許穿越的船隻。該船也在美國制裁之列。特朗普曾表示，連那些向伊朗交了通行費的船隻也會遭到美國阻攔。

特朗普敢因為海峽封鎖而得罪中國嗎？

在這場戰爭中，伊朗掌握了「升級主導權」，在各個衝突階梯上面也佔了優勢。如今特朗普決定停火，而改打封鎖航道的經濟戰，伊朗還是擁有着優勢，無論從其潛在反擊選項，還是在霍爾木茲海峽對其他國家商船的持續封鎖，以至是美伊雙方承受經濟壓力的韌性來看，也是如此。

剛剛才放棄升級而選擇停火的特朗普，儘管其公開言論中經常聲稱美國已取得勝利，但對於伊朗的「升級主導權」，他不可能沒有頗為深刻的切身體會。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）從美國佛羅里達州邁阿密登上空軍一號。（Reuters）

只是一場戲？

正如其在宣布在伊朗「10點方案」為談判基礎上宣布停火前的公開威脅要將伊朗打回石器時代、消滅伊朗整個文明的「超強硬」言論一般，特朗普此刻的「封鎖霍爾木茲海峽」很可能只是一種公關手段，用來展示自己有多強硬，最好藉此引起各方議論、憂心封鎖帶來的戰爭升級和經濟衝擊風險。

渲染好一陣子之後，到美國伊朗再次進行談判，甚至達成一定程度的共識，特朗普就可以宣稱自己的「超強硬」威脅達成預期效果，迫得伊朗作出讓步－－正如其「文明毀滅論」最後「帶來」的停火一般。

美伊分歧其實不大

在美國封鎖生效之後，彭博、路透社、CNN等不同媒體都傳出消息指美國和伊朗正在探討第二場的面對面會談。特朗普自己亦聲稱伊朗已經打了電話給美國，表明想要達成協議。

同一天，領導美國代表團在伊斯蘭堡同伊朗進行第一場談判的副總統萬斯（JD Vance）也表示他和伊朗方面達成了「很多進展」，指伊朗談判代表不能在伊斯蘭堡達成協議，是因為「他們需要回到德黑蘭，並從最高領袖或者其他人真的取得授權」才能夠繼續推進談判。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

無論是特朗普還是萬斯，他們口中對伊朗的要求只得一點，就是伊朗永遠不能發展出核武。他們的一個核心要求就是伊朗在交出60％高濃縮鈾之外還需要放棄國內提煉濃縮鈾的權利－－用萬斯的原話說，就是要提供「不發展核武器的結論性承諾」。其他什麼導彈問題、區內武裝問題，甚至是霍爾木茲海峽的通行費和控制權問題，似乎也不是美伊談判的爭議焦點。

《紐約時報》報道指，特朗普政府此刻並不是在要求伊朗要「永久」放棄鈾濃縮的權利，而只是要求伊朗停止提煉濃縮鈾20年－－這種做法其實也沒有解決到特朗普對於奧巴馬2015年伊朗核協議的最大批評之一，也就是協議重要部分有日落條款，不能永久限制伊朗發展出核武－－可是，伊朗方面就還價只暫停5年。（按：後者也是這次戰爭之前伊朗在日內瓦會談中提出的妥協之一。）

是5年還是20年？這看起來根本不是什麼解決不了的重大分歧。反正伊朗如今證明了封鎖霍爾木茲海峽的戰略效用，而且戰後還有經濟重建和國內政治問題要着手處理，就算是再謀求發展核武，也是非常長遠的事。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

對於特朗普而言，美伊在核問題上面的難點，就只在於特朗普如何達成一個他可以向美國人宣稱自己做得比奧巴馬好的協議。不要說20年，10年之後特朗普也不知道還是否在世，這些時間限期，對他本人而言本質上毫無意義，唯一差異只在宣傳上的功效。

「升級主導權」依然在伊朗手上，封鎖霍爾木茲海峽，對伊朗的實質施壓效用非常有限。而且，如今特朗普對於伊朗的要求看起來並不過份，要解決分歧並非不可能。這兩項因素相加，唯一合理的推論就是特朗普的海峽封鎖，純粹只是一場表演。他停手不打心意已決，只不過為自己臨時搭一個下台階還需要一些時間和空間而已。