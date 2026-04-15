習近平晤拉夫羅夫　稱中俄應加強戰略溝通　堅定捍衛兩國正當利益

新華社4月15日報道，中國國家主席習近平在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。習近平強調，



習近平向拉夫羅夫表示，請對方轉達對普京總統（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的誠摯問候。

2026年4月15日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，不在圖中）。（Reuters）

習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，兩國全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，各領域合作成果豐碩。面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴，《中俄睦鄰友好合作條約》的強大生命力和示範意義更加凸顯。雙方要全力落實他與普京總統達成的重要共識，加強戰略溝通，密切外交協調，推動中俄全面戰略協作夥伴關係站得更高、走得更穩、行得更遠。

習近平強調，面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。雙方要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。

習近平重申，要充分發揮毗鄰和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。要加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調和配合，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫轉達普京總統對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，表示在兩國元首戰略引領下，俄中關係在複雜外部環境下展現高度韌性，貿易投資合作勢頭良好，人文交流日益密切，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊平台協調緊密。

拉夫羅夫表示，面對嚴峻複雜的國際形勢，俄方願同中方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，保持高層交往，加強務實合作，促進人文交流，維護國際公平正義，推動俄中關係取得更大發展，為世界和平穩定作出更大貢獻。